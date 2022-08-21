Как изменится ситуация с ценами на топливо этой осенью: прогноз Кабмина

Импортеры смогли полностью переориентировать поставки топлива в Украину в условиях военного времени. Сейчас рынок находится в состоянии равновесия, но украинцы активно интересуются, изменится ли ситуация в ближайшее время.





Первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона “Єдині новини” сообщил, что в Кабинете министров рассчитывают на сохранение ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов осень 2022 года. В то же время разработан план действий на случай нового топливного кризиса.

Кудин утверждает, что у импортеров получилось полной мерой переориентироваться на поставки топлива в сложных условиях военного положения. После полного прекращения импорта нефтепродуктов из россии и Беларуси поставщики смогли обеспечить поставки через западную границу. На сегодня дефицита топлива нет. Во всех регионах Украины можно без проблем заправить автомобиль.

Сегодня рынок горючего в Украине находится в состоянии равновесия. И сейчас очень важно не нарушить эту стабильность, чтобы страна не столкнулась с новым дефицитом топлива как это было весной.

Также Денис Кудин объяснил, что правительство Украины инициировало возврат акцизного налога на топливо. Но это нововведение не должно повысить цены на горючее. Сейчас во всем мира отмечается тенденция к снижению цен на нефтепродукты

Получается, что цена останется на прежнем уровне, потребитель не почувствует изменений цены как раз за счет снижения стоимости топлива. В то же время бюджет Украины получит дополнительные деньги в дорожный фонд, поскольку акциз направляется на ремонт дорог.

Напомним, что недавно Верховная Рада Украины отказалась вносить в повестку дня рассмотрение законопроекта, который предусматривает возвращение акциза на топливо со стандартной ставкой 100 евро за 1000 литров.

Но в любом случае украинцам не стоит опасаться о новом дефиците топлива или слишком существенном подорожании. Ситуация на рынке горючего стабильная и с высокой вероятностью будет оставаться такой и осенью 2022 года.