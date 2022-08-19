Как вовремя выявить тромб: медики назвали пять основных признаков

Тромбы могут нести серьезную опасность для здоровья, а иногда и фатальные последствия. Ученые говорят, что тромбы образуются в местах, где сосуд поврежден и кровь плохо циркулирует. Иногда тромбы могут образовываться в связи с различными болезнями, например при инфекциях или аутоиммунных заболеваниях.





Больше всего склонны к образованию тромбов пожилые люди, у кого есть ишемическая болезнь, у кого артериальное давление или нарушенный обмена веществ. Иногда тромбы образуются даже после приема некоторых лекарств или гормонов. Медики говорят, что если вовремя идентифицировать проблему, то можно ее устранить максимально без плохих последствий.

Есть пять признаков того, что вероятно у вас тромб

Есть несколько признаков которыми не стоит пренебрегать, и заметив, какие лучше сразу же обратиться к врачу.

Внезапная одышка. Если вы внезапно начинаете тяжело дышать, вероятно кровь попала в легкие. Это создает огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Помимо тромбов в таком случае чревата еще и сердечная недостаточность. Спазмы и отеки ног. Если после длительного сидения в машине или активной физической занятости одна из ног отечна, вы чувствуете боль и спазмы, вероятно в ней есть тромб. Частый кашель и отхаркивание кровью. Это причина по которой обращаться к врачу нужно немедленно. Кровь означает, что сосуды разорвались из-за тромба. Внезапная боль в груди, руке или плече. Если эта боль сопровождается сильной одышкой, вероятно, тромб есть и он движется к сердцу. Покраснение и боли в ноге. Это тоже прямой признак тромба.

Медики призывают не пренебрегать этим, ведь если тромб оторвется, человек может внезапно умереть. Это между прочим часто случается, и не только среди пожилых людей, но среди молодежи и даже спортсменов.