Українцям повідомили, чи призначатимуть субсидію в цьому опалювальному сезоні

Вже зовсім скоро опалювальний сезон і в Уряді впевнені, що цього року значно побільшає тих, хто претендує на субсидію. Людям радять не тягнути з її оформленням і подавати документи вже. Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно оплатити тарифи, звертайтеся за допомогою до держави. Тим хто отримував субсидію нічого робити не потрібно, їм її знову нарахують. А от тим, хто оформлюватиме її вперше треба поквапитись.





В умовах воєнного часу субсидії нараховуватимуться як завжди

Незважаючи на те, що триває війна і впроваджено воєнний стан, та люди все одно мають право отримувати відшкодування за комунальні послуги, якщо самостійно не мають змоги їх оплачувати. Для того, щоб оформити субсидію, треба звернутися до старости села, в ЦНАП, в відділи соціального захисту, або заповнити анкету в “Дії”. Якщо ви наразі не впевнені, чи зможете самостійно оплатити комуналку чи ні, то можна й почекати. Мовляв, субсидію можна буде оформити пізніше. Таку інформацію повідомив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко.

Тарифи не змінюватимуться

Цей опалювальний сезон має початися так як і завжди, 15 жовтня, або пізніше, якщо погода буде теплою. Підготовка до нього йде повним ходом, тож жодних форс-мажорів бути не повинно. Ціна газу вже зафіксована. Українці таки не платитимуть більше 8 гривень за куб. Єдина відмінність — це температура в квартирах. Багатьом вона може бути незвичною, адже опалюватимуть так, щоб стовпчики термометрів не піднімалися вище 18 градусів. Також, днями мер Києва попередив, що взимку в столиці та області можливі перебої з електроенергією.

“Відмітимо, що місто має мазут і генератори на випадок вимкнення опалення чи електрики, але автономно функціонувати зможе тільки короткий проміжок часу, тому подбайте про теплі речі, генератори та обігрівачі”, – додав Кличко.

Експерти кажуть, що це стосується всіх міст України.