Названы профессии, которые можно освоить за несколько месяцев и зарабатывать до 2000$

Количество новых специальностей стремительно растет, только успевай учить новые их названия. Что интересно, большинство этих профессий предполагают отдаленную занятость и хорошую зарплату. Если традиционно должность администратора, офис-менеджера или педагога оплачивается в пределах 8000-15000 гривен, то тестировщики, рекрутеры или копирайтеры могут получать вдвое, а то и втрое больше. Логично, что молодежь все больше интересуется этими специальностями. Интересен и тот факт, что большинство новомодных профессий не требуют диплома, и не нуждаются в 5 годах обучения. Всего можно научиться через несколько месяцев.





Список специальностей, которые можно освоить с нуля через несколько месяцев

Эксперты составили список профессий, которым можно научиться с нуля. Зарплата для новичков стартует от 400-500 долларов, а потом может превышать и 2000$.

Manual QA Engineer (Тестировщик ПО). Приблизительный срок обучения – 3 месяца, а зарплата через год активной работы превышает 2000 долларов. Frontend Developer. Срок обучения – 3-4 месяца, зарплата от 1500$. Это человек, который создает каркас сайта, пишет специальные коды и формирует скелет будущего ресурса. Рекрутер. Учеба до 3 месяцев, зарплата от выработки, поэтому сильно колеблется. Рекрутер – это человек, который ищет специалистов на конкретные вакансии. SMM-менеджер. Срок обучения – 2-3 месяца, зарплата от 10 000 грн на старте, при неполной занятости. Это хорошая работа для творческих людей, часто ее выбирают девушки. Нужно создавать контент для страниц в социальных сетях. E-mail маркетолог. Срок обучения 1-2 месяца. Умеешь писать письма, которые дочитают до конца, тогда тебе подойдет эта профессия. Заработок тоже зависит от занятости и может сильно отличаться SEO / Link Building. Срок обучения до 1 месяца. Прекрасный вариант для людей с аналитическим складом ума. Этот специалист делает так, чтобы нужные сайты выпадали первыми в поиске Google. Зарплата от 1000 долларов.

А еще таргетолог, Support Manager, Video Editor – все эти специальности не нуждаются в длительном обучении. Освоить их можно очень быстро и вакансий на рынке достаточно много.