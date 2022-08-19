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Названо професії, які можна освоїти за кілька місяців та заробляти до 2000$

19.08.2022
1 хвилина на прочитання
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Кількість нових спеціальностей стрімко росте, лише встигай вивчати нові їх назви. Що цікаво, більшість цих професій передбачають віддалену зайнятість та хорошу зарплату. Якщо традиційно посада адміністратора, офіс-менеджера чи педагога оплачується в межах 8000-15000 гривень, то тестувальники, рекрутери, чи копірайтери можуть отримувати вдвічі, а то й втричі більше. Логічно, що молодь все більше цікавиться цими фахами. Цікавим є й той факт, що більшість новомодних професій не вимагають диплома, та не потребують 5 років навчання. Всього можна навчитися за кілька місяців.

Список спеціальностей, які можна освоїти з нуля за кілька місяців

Експерти склали перелік професій, яким можна навчитися з нуля. Зарплата для новачків стартує від 400-500 доларів, а згодом може перевищувати й 2000$.

  1. Manual QA Engineer (Тестувальник ПО). Приблизний термін навчання — 3 місяці, а зарплата через рік активної роботи перевищує 2000 доларів.
  2. Frontend Developer. Термін навчання — 3-4 місяці, зарплата від 1500$. Це людина, яка створює каркас сайту, пише спеціальні коди та формує “скелет” майбутнього ресурсу.
  3. Рекрутер. Навчання до 3 місяців, зарплата від виробітку, тому сильно коливається. Рекрутер — це людина, яка шукає фахівців на конкретні вакансії.
  4. SMM-менеджер. Термін навчання — 2-3 місяці, зарплата від 10 000 грн на старті, при неповній зайнятості. Це гарна робота для творчих людей, часто її обирають дівчата. Потрібно створювати контент для сторінок в соціальних мережах.
  5. E-mail маркетолог. Термін навчання 1-2 місяці. Вмієш писати листи, які точно дочитають до кінця, тоді тобі підійде ця професія. Заробіток теж залежить від зайнятості та може сильно відрізнятися.
  6. SEO / Link Building. Термін навчання до 1 місяця. Чудовий варіант для людей з аналітичним складом розуму. Цей спеціаліст робить так, щоб потрібні сайти випадали першими в Google пошуку. Зарплата від 1000 доларів.

А ще таргетолог, Support Manager, Video Editor — всі ці спеціальності не потребують тривалого навчання. Освоїти їх можна дуже швидко і вакансій на ринку доволі багато.

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19.08.2022
1 хвилина на прочитання
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