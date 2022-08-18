monobank шокировал украинцев двукратным увеличением комиссии на популярную услугу
С 1 сентября снятие наличных станет для клиентов банка настоящей роскошью.
В мобильном monobank решили резко повысить комиссию на снятие наличных денег. Изменения намечены на 1 сентября 2022 года. Об этом в своем Telegram сообщил акционер и один из основателей банка Олег Гороховский.
Стоимость рутинной и популярной среди клиентов услуги изменится существенно. Если сейчас снимая деньги владелец карты платит всего 0,5% от выбранной суммы, то уже с 1 сентября обналичивание будет обходиться ему в 0,9%. То есть, комиссия за пользование банкоматом увеличится почти в два раза.
При этом Гороховский отметил, что новая комиссия в размере 0,9% будет действовать только в случае снятия собственных средств клиентов. В то же время снимая кредитную наличность они будут платить как я раньше 0,5% комиссии.
Увеличение стоимости популярной услуги соучредитель объяснил изменением условий пользования банкоматами. Он рассказал, что с осени ряд платежных систем по крайней мере вдвое увеличит межбанковский тариф за снятие средств с карт других банков в украинских банкоматах. Причина такого явления в постоянном давлении на платежные системы со стороны крупных банков, владеющих сетями банкоматов в Украине.
В таких условиях monobank просто вынужден увеличить комиссию на снятие наличных денег для клиентов. Иначе мобильный банк просто не сможет покрывать собственные расходы по данной процедуре. Ведь собственных банкоматов у mono нет. Поэтому банк вынужден пользоваться банкоматными сетями банков-партнеров, чтобы обеспечивать своим клиентам возможность снимать наличные.
Напомним, что со 2 августа у monobank появилась услуга приобретения безналичной валюты. Правда, купить доллары или евро украинцы могут лишь в ограниченном количестве – до 50 тыс грн в эквиваленте. Но это не единственное условие. После покупки валюты клиент банка обязан разместить всю сумму на депозите по крайней мере на три месяца. Только после этого он сможет обналичить свои деньги
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