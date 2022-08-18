monobank шокував українців двократним збільшенням комісії на популярну послугу

У мобільному monobank вирішили різко підвищити комісію на зняття готівки. Зміни заплановані на 1 вересня 2022 року. Про це у своєму Telegram повідомив акціонер та один із засновників банку Олег Гороховський.





Вартість рутинної та досить популярної серед клієнтів послуги зміниться суттєво. Якщо зараз знімаючи гроші власник карти платить лише 0,5% від обраної суми, то вже з 1 вересня переведення коштів у готівку буде обходитися йому у 0,9%. Тобто комісія за користування банкоматом збільшиться майже у два рази.

При цьому Гороховський зазначив, що нова комісія в розмірі 0,9% буде діяти лише увипадку зняття власних коштів клієнтів. В той же час знімаючи кредитну готівку вони платитимуть як я раніше 0,5% комісії.

Збільшення вартості популярної послуги співзасновник пояснив зміною умов користування банкоматами. Він розповів, що з осені низка платіжних систем принаймні удвічі збільшить міжбанківський тариф за зняття коштів з карток інших банків в українських банкоматах. Причина такого явища у постійному тиску на платіжні системи з боку великих банків, що володіють мережами банкоматів в Україні.

За таких умов monobank просто змушений збільшити комісію на зняття готівки для клієнтів. Інакше мобільний банк просто не зможе покривати власні витрати на дану процедуру. Адже власних банкоматів у mono немає. Тож фінустанова змушена користуватися банкоматними мережами банків-партнерів, щоб забезпечувати своїм клієнтам можливість знімати готівку.

Нагадаємо, що з 2 серпня у monobank з’явилася послуга придбання безготівкової валюти. Щоправда купити долари чи євро українці можуть лише в обмеженій кількості – до 50 тис грн в еквіваленті. Та це не єдина умова. Після придбання валюти клієнт банку зобов’язаний розмістити всю суму на депозиті принаймні на три місяці. Лише після цього він зможе перевести свої гроші у готівку.