Правила расчета пенсий изменят: зарплаты военного времени не будут учитываться

В Украине существенно изменятся правила расчета пенсий во время действия военного положения. В этот период при исчислении суммы пенсии не будут учитывать текущие зарплаты, ведь они существенно упали из-за войны.





Такие изменения в закон Украины “Об общеобязательном государственном страховании” внесли депутаты Верховной рады. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (от партии “Европейская солидарность”).

Вероятно, речь идет о законопроекте №7453. В этом документе говорится, что заниженную в военное время зарплату можно не включать в формулу расчета пенсии.

Отметим, что падение официальных зарплат украинцев оказало существенное влияние на размер выплат. Дело в том, что для расчета пенсии используется единая формула. В ней зарплату получателей пенсии сравнивают со средним уровнем зарплат по Украине в целом.

В расчет включается средняя заработная плата за три года. Если исключить из этой формулы время военного положения, то пенсионные выплаты станут выше.

В то же время очень важно, что страховой стаж во время действия военного положения будут учитывать по-прежнему. Пенсионный фонд будет принимать во внимание отработанные месяцы, но не заработную плату в этот период.

Отметим, что ранее стало известно, что все украинцы, участвующие в боевых действиях, получат право выйти на пенсию досрочно. Для женщин пенсионный возраст при условии наличия минимального страхового стажа уменьшат на 10 лет, то есть до 50 лет, а для мужчин – на 5 лет, то есть до 55 лет.

В общем, такие изменения очень нужны людям. И очень хорошо, что государство уже сейчас задумывается о будущем Украины. Люди и так сильно пострадали от боевых действий и психологического влияния этой неспровоцированной войны. И хотя сейчас многие украинці даже не задумываются о пенсиях, возможность исключить низкие зарплаты из расчета пенсионных выплат позволит повысить их уровень в будущем.