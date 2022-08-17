Правила розрахунку пенсій змінять: зарплати воєнного часу не враховуватимуть

В Україні суттєво зміняться правила розрахунку пенсій на час дії воєнного стану. В цей період при вирахуванні суми пенсії не будуть враховувати поточні зарплати, адже вони досить суттєво впали через війну.





Такі зміни до закону України “Про загальнообов’язкове державне страхування” внесли депутати Верховної ради. Про це сповістив народний депутат Олексій Гончаренко (від партії Європейська солідарність).

Ймовірно, мова йде про законопроєкт №7453. В цьому документів йдеться, що занижену в воєнний час зарплату можна не включати до формули розрахунку пенсії.

Зазначимо, що падіння офіційних зарплат українців суттєво вплинуло на розмір виплат. Річ у тому, що для розрахунку пенсії використовують єдину формулу. У ній зарплату одержувачів пенсії порівнюють із середнім рівнем зарплат по Україні загалом.

В розрахунок включається середня заробітна плата за три роки. Якщо виключити з цієї формули час воєнного стану, то пенсійні виплати стануть вищими.

Водночас надзвичайно важливо, що страховий стаж під час дії воєнного стану будуть враховувати як і раніше. Пенсійний фонд буде брати до уваги відпрацьовані місяці, але не заробітну плату в цей період.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що всі українці, які брати участь в бойових діях отримають право вийти на пенсію достроково. Для жінок пенсійний вік при умові наявності мінімального страхового стажу зменшать на 10 років, тобто до 50 років, а для чоловіків — на 5 років, тобто до 55 років.

Загалом такі зміни дуже потрібні людям. І дуже добре, що держава вже зараз задумується про майбутнє України. Люди і так надто сильно постраждали від бойових дій та психологічного впливу цієї неспровокованої війни. І хоча зараз багато українців навіть не замислюються про пенсії, можливість виключити низькі зарплати з розрахунку пенсійних виплат дозволить підвищити їх рівень в майбутньому.