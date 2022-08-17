Новые правила принудительного изъятия имущества в военное время: что нужно знать украинцам

В Украине готовятся ввести новые правила изъятия имущества в принудительном порядке во время действия военного положения. Предполагается, что изъятие будет предлагаться с инициативы областных администраций, а утверждать решение будет Совет Национальной безопасности и обороны. Владельцы имущества могут рассчитывать на компенсацию, но ждать придется до 5 лет.





Именно такие изменения прописаны в законопроекте №7605, автором которого является народный депутат Максим Ефимов (мажоритарщик, группа “Восстановление Украины”. Во втором чтении за законопроект проголосовали 278 депутатов. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат Ярослав Железняк от партии “Голос”, а вот в первом чтении этот документ был одобрен еще 29 июля.

Действие законопроекта №7605 распространяется на принудительное изъятие оборудования, которое может использовать государство для деятельности оборонно-промышленного комплекса. Также депутат перечислил ключевые положения этого документа, которые следует знать каждому украинцу.

Изъятие оборудования может производиться только на основании решения Совета национальной безопасности и обороны после предложения согласованного областной военной администрацией. Компенсация за отчуждение имущества будет осуществляться за счет средств из государственного бюджета в течение пяти следующих бюджетных периодов, простыми словами – это пять лет. Движимое и недвижимое имущество можете передаваться в управление национального агентства.

На самом деле, это очень важный законопроект, который поможет государству более эффективно наладить работу военно-промышленного комплекса Украины, ведь сейчас все силы и ресурсы мобилизованы на нашу победу над россией. А чем быстрее мы сможем отстоять свою независимость, тем быстрее экономика заработает на полную, а страна начнет восстановление утраченной инфраструктуры.

Напомним, что немного раньше депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7169. В нем регламентирован порядок национализации имущества россиян и украинцев, отрицающих войну против Украины и поддерживающих действия агрессора. Однако в настоящее время документ еще не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.