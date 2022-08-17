Нові правила примусового вилучення майна в воєнний час: що потрібно знати

В Україні готуються запровадити нові правила вилучення майна в примусовому порядку під час дії воєнного стану. Передбачається, що вилучення буде пропонуватися за згодою обласних адміністрацій, а затверджуватиме рішення Рада Національної безпеки та оборони. Власники майна можуть розраховувати на компенсацію, але чекати доведеться до 5 років.





Саме такі зміни прописані у законопроєкті №7605, автором якого є народний депутат Максим Єфімов (мажоритарник, група “Відновлення України”. У другому читанні за законопроєкт проголосували 278 депутатів. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк від партії голос. А от у першому читанні цей документ був схвалений ще 29 липня.

Дія законопроєкту №7605 розповсюджується на примусове вилучення обладнання, яке може використовувати державою для діяльності оборонно-промислового комплексу. Також депутат перерахував ключові положення цього документу, які варто знати кожному українцеві.

Вилучення обладнання може здійснювати лише на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони після пропозиції погодженої обласною військовою адміністрацією. Компенсація за відчуження майна буде здійснюватися коштом коштів з державного бюджету протягом п’яти наступних бюджетних періодів, простими словами — це п’ять років. Рухоме та нерухоме майно можете передаватися в управління національного агентства.

Насправді це дуже важливий законопроєкт, який допоможе державі більш ефективно налагодити роботу військово-промислового комплексу України, адже зараз всі сили та ресурси мобілізовані на нашу перемогу над росією. А чим швидше ми зможемо відстояти свою незалежність, тим швидше економіка запрацює на повну, а країна почне відновлення втраченої інфраструктури.

Нагадаємо, що трохи раніше депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №7169. В ньому регламентований порядок націоналізації майна росіян та українців, який заперечують війну проти України та підтримують дії агресора. Проте на цю мить документ ще не підписаний президентом України Володимиром Зеленським.