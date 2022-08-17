Даже Tesla: ТОП-5 электромобилей, работающих с Uklon

Доля электрокаров в Uklon постоянно растет, однако их часть все равно остается очень незначительной, менее 1% от общего количества транспортных средств.





Самый распространенный электрокар в Uklon – Nissan Leaf. На эту модель приходится около 80% всех автомобилей на альтернативном топливе. Также в пятерку лидеров входят

Chevrolet Volt – 6% от общего количества;

Renault Zoe – 6% от всех авто на альтернативном топливе;

Chevrolet Bolt EV – 3,75%;

Tesla Model S – 3,4%.

За первое полугодие количество электрокаров в Uklon выросло на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал Сергей Смусь, соучредитель Uklon.

Однако автомобилей на альтернативном топливе все равно немного. В первом полугодии их толика составляла 1,06%. При этом в июне 2022 года она не превышала 0,88%, за тот же период прошлого года — 1,27% от общего количества авто.

Смусь рассказал, что, несмотря на дефицит топлива и рост цен на него, количество электромобилей уменьшается из-за малой емкости батарей в электромобилях. Автомобиль в службе вызова должен проезжать минимум 200 км в день, чтобы водитель мог получать доход.

Электромобили все еще стоят довольно дорого, поэтому срок их окупаемости будет очень долгим. К примеру, подержанное авто, которое позволит ездить 500 км на одном заряде, обойдется в 90 тысяч евро.Смусь утверждает, что в Украине нужно развивать инфраструктуру для быстрой зарядки электрокаров, а государству запустить мотивационную программу, которая будет стимулировать украинцев пересаживаться на электрокары. Б/у Nissan Leaf из Европы можно приобрести в среднем за 15 тысяч долларов. Но батарея такого авто не позволит проехать больше 100 километров. А сейчас зарядка батареи займет не менее 4-5 часов.

Сергей Смусь говорит, что видит будущее за китайским автопромом, который сейчас предлагает недорогие электромобили, способные проезжать 300 километров без подзарядки. Проблема только в том, что их быстрые зарядки не подходят для украинского рынка. Но и это вопрос времени.