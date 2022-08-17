Навіть Tesla: ТОП-5 електромобілів, які працюють з Uklon

Частка електрокарів в Uklon постійно зростає, однак їх частина все одно залишається дуже незначною, менше ніж 1% від загальної кількості транспортних засобів.





Найпоширеніший електрокар в Uklon — Nissan Leaf. На цю модель припадає до 80% всіх автомобілів на альтернативному паливі. Також в п’ятірку лідерів входять

Chevrolet Volt — 6% від загальної кількості;

Renault Zoe — 6% від всіх авто на альтернативному паливі;

Chevrolet Bolt EV — 3,75%;

Tesla Model S — 3,4%.

За перше півріччя кількість електрокарів в Uklon зросла на 20%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року. Про це розповів Сергій Смусь, співзасновник Uklon.

Проте автомобілів на альтернативному паливі все одно небагато. У першому півріччі їх частка складала 1,06%. При цьому у червні 2022 року вона не перевищувала 0,88%, то за той же період минулого року — 1,27% від загальної кількості авто.

Смусь розповів, що попри дефіцит палива та зростання цін на нього, кількість електромобілів зменшується через малу місткість батарей в електромобілях. Авто у службі виклику повинно проїжджати мінімум 200 км в день, щоб водій міг отримувати дохід.

Електромобілі все ще коштують досить дорого, а тому термін їх окупності буде дуже довгим. Для прикладу, уживане авто, яке дозволить їздити 500 км на одному заряді обійдеться в 90 тисяч євро.

Смусь стверджує, що в Україні потрібно розвивати інфраструктуру для швидкого заряджання електрокарів, а державі запустити мотиваційну програму, яка стимулюватиме українців пересідати на електрокари. Уживаний Nissan Leaf з Європи можна придбати в середньому за 15 тисяч доларів. Але батарея такого авто не дозволить проїхати понад 100 кілометрів. А зараз зарядка батареї займе не менше 4-5 годин.

Сергій Смусь говорить, що бачить майбутнє за китайським автопромом, який зараз пропонує недорогі електромобілі, які здатні проїжджати 300 кілометрів без підзарядки. Проблема лише в тому, що їх швидкі зарядки не підходять для українського ринку. Але й це питання часу.