“Попытается сломать”: эксчемпион мира рассказал о планах Джошуа на реванш с Усиком

Британец Энтони Джошуа не сможет перебоксировать Александра Усика. Именно этим будет руководствоваться уроженец Уотфорда во время реванша с нашим земляком, который состоится 20 августа.





Именно такое мнение высказал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Он отмечает, что британец будет делать все возможное для победы.

Оба боксера прекрасно понимают, что победить Сашу Усика будет очень сложно, и вряд ли реально. Джошуа попытается навязать силовой бокс и сломать Александра. Это тот сценарий, к которому Усик должен готовиться. Поможет ли Энтони опыт поражения от Руиса? На самом деле ответить трудно. Во время реванша с Руисом Джошуа “велосипедил” весь бой. А это как раз то, что не нужно делать с Усиком, если он рассчитывает на победу.

Напомним, вечер бокса Усик — Джошуа 2 пройдет в городе Джидда, а сам поединок называется “Злость на Красном море”. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). А еще, эти легендарные спортсмены будут бороться за титул Тайсона Фьюри (32-0-1, 21 КО), недавно объявившго о завершении карьеры.

Первый поединок между легендарными боксерами завершился победой нашего Александра Усика. Что будет дальше, увидим уже 20 августа.

Напомним, что для жителей Украины показ боя будет бесплатным. Ранее была опубликована инструкция для украинцев о том, как посмотреть поединок.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн уверяет, что Энтони отправит Усика в нокаут в шесть раундов, откуда такая уверенность он не объяснил. Но бой точно будет поразительным. Так что с нетерпением ждем, ведь это не только поединок двух боксеров, но и еще один способ напомнить всему миру о событиях в Украине.