“Спробує зламати”: ексчемпіон світу розповів про плани Джошуа на реванш з Усиком

Британець Ентоні Джошуа не зможе перебоксувати Олександра Усика. Саме цим буде керуватися уродженець Вотфорда під час реваншу з нашим земляком, який відбудеться 20 серпня.





Саме таку думку висловив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик. Він зазначає, що британець буде робити все можливе для перемоги.

Обидва боксери чудово розуміють, що перемогти Сашка Усика буде дуже складно, і навряд чи можливо. Джошуа спробує нав’язати силовий бокс та зламати Олександра. Це той сценарій до якого Усик має готуватися. Чи допоможе Ентоні досвід поразки від Руїса? Насправді дати відповідь важко. Під час реваншу з Руїсом Джошуа “велосипедив” весь бій. А це якраз те, чого не потрібно робити з Усиком, якщо він розраховує на перемогу.

Нагадаємо, вечір боксу Усик — Джошуа 2 пройде у місті Джидда, а сам поєдинок має назву “Лють на Червоному морі”. На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної федерації боксу (IBF). А ще, ці легендарні спортсмени будуть боротися за титул Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 21 КО), котрий нещодавно оголосив про завершення кар’єри.

Перший поєдинок між легендарними боксерами завершився перемогою нашого Олександра Усика. Що ж буде далі, побачимо вже 20 серпня.

Нагадаємо, що для мешканців України показ бою буде безплатним. Раніше була опублікована інструкція для українців про те, як переглянути поєдинок.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн запевняє, що Ентоні відправить Усика в нокаут за шість раундів, звідки така впевненість він не пояснив. Але бій точно буде вражаючим. Тож з нетерпінням чекаємо, адже це не лише поєдинок двох боксерів, але й ще один спосіб нагадати всьому світу про події в Україні.