Эксперты рассказали, как выбрать обогреватель, чтобы пережить эту зиму

Украинцев упорно призывают готовиться к зиме, а именно запастись обогревателями и по возможности утеплить помещение. В этом году придется сильно экономить газ, ведь его запасов может не хватить на весь сезон. Цена газа должна быть неизменной, а вот температура в квартирах уменьшится на несколько градусов по сравнению с прошлыми годами. В этой связи эксперты рассказывают, как выбрать обогреватель, который эффективно и быстро будет нагревать комнату и при этом потреблять минимум электроэнергии.





Плюсы и минусы различных обогревателей, имеющихся на рынке

Всего на рынке есть шесть типов обогревателей, которые пользуются популярностью у украинцев.

Вот, какие плюсы и минусы у них есть.

Керамические обогреватели (от 1500грн). Не сушат воздух, безопасны, но не очень эффективны, если в комнате действительно холодно. А еще достаточно хрупкие, поэтому не рекомендованы семьям, где есть животные, или маленькие дети. Масличные (от 6500 грн). Дорогие, но эффективные. Они могут являться единственным источником обогрева, ведь работают по принципу обычной батареи. Из минусов: они тяжелые, не дешевые и долго нагреваются. Инвенторные (от 12000 грн). Это кондиционеры, которые летом охлаждают комнату, а зимой могут ее нагревать. Из минусов: высокая цена и сложность монтажа. Электрические (от 1700 грн.). Это одни из самых популярных, ведь они легко монтируются, безопасны, быстро нагревают комнату. Из минусов: сильно пересушивают воздух, поэтому возможно придется позаботиться еще и об увлажнителе. Тепловентилятор (от 700 грн.). Это самый дешевый вариант, который может использоваться только как дополнительное отопление и то в небольших помещениях. Среди минусов: сильно шумит и при продолжительной непрерывной работе может просто сгореть. UFO (от 5500 грн) — достаточно эффективный, хорошо обогревающий, и потребляющий мало электроэнергии. Из минусов – не слишком безопасен для детей. Нельзя оставлять их без присмотра, когда обогреватель включен.

Что выбрать, решать только вам, основываясь на собственных нуждах и бюджете.