Эксперты рассказали, как выбрать обогреватель, чтобы пережить эту зиму
Украинцев упорно призывают готовиться к зиме, а именно запастись обогревателями и по возможности утеплить помещение. В этом году придется сильно экономить газ, ведь его запасов может не хватить на весь сезон. Цена газа должна быть неизменной, а вот температура в квартирах уменьшится на несколько градусов по сравнению с прошлыми годами. В этой связи эксперты рассказывают, как выбрать обогреватель, который эффективно и быстро будет нагревать комнату и при этом потреблять минимум электроэнергии.
Плюсы и минусы различных обогревателей, имеющихся на рынке
Всего на рынке есть шесть типов обогревателей, которые пользуются популярностью у украинцев.
Вот, какие плюсы и минусы у них есть.
- Керамические обогреватели (от 1500грн). Не сушат воздух, безопасны, но не очень эффективны, если в комнате действительно холодно. А еще достаточно хрупкие, поэтому не рекомендованы семьям, где есть животные, или маленькие дети.
- Масличные (от 6500 грн). Дорогие, но эффективные. Они могут являться единственным источником обогрева, ведь работают по принципу обычной батареи. Из минусов: они тяжелые, не дешевые и долго нагреваются.
- Инвенторные (от 12000 грн). Это кондиционеры, которые летом охлаждают комнату, а зимой могут ее нагревать. Из минусов: высокая цена и сложность монтажа.
- Электрические (от 1700 грн.). Это одни из самых популярных, ведь они легко монтируются, безопасны, быстро нагревают комнату. Из минусов: сильно пересушивают воздух, поэтому возможно придется позаботиться еще и об увлажнителе.
- Тепловентилятор (от 700 грн.). Это самый дешевый вариант, который может использоваться только как дополнительное отопление и то в небольших помещениях. Среди минусов: сильно шумит и при продолжительной непрерывной работе может просто сгореть.
- UFO (от 5500 грн) — достаточно эффективный, хорошо обогревающий, и потребляющий мало электроэнергии. Из минусов – не слишком безопасен для детей. Нельзя оставлять их без присмотра, когда обогреватель включен.
Что выбрать, решать только вам, основываясь на собственных нуждах и бюджете.
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