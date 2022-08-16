Пользователям “Дии” стали доступны новые документы и справки

В “Дии” появился новый документ, а именно справка из государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных с них налогах. Получить справку онлайн очень просто. Для этого нужно сделать несколько простых шагов:





Зарегистрироваться или авторизоваться в “Дии”. Если вы впервые регистрируетесь, тогда потребуется электронная подпись или мобильный банкинг. Сама регистрация занимает несколько минут, затем когда вы уже зарегистрированы, в приложение можно заходить просто введя пароль. Выбрать подходящую категорию и выбрать период, за который вы хотите получить информацию. Отправить запрос на оформление справки. Подождать, пока на почту не придет сообщение, что справка готова.

Просмотреть и скачать ее можно в разделе “Обратите внимание” в “Дии”. Справка также отображается в разделе “Документы” в разделе “Дия”.



“Будьте внимательны, данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды времени, может содержать разную информацию“, – добавляют в Минцифри.

В общем, весь процесс от оформления до получения справки занимает не больше 30 минут. Это действительно удобно и существенно экономит время.

“Дия” постоянно обновляется и этот процесс будет продолжаться

С начала войны приложение “Дия” регулярно обновляется. С него временно исчезли несколько опций, например, сейчас невозможно пересмотреть собственные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В то же время появилось много новых опций, например в “Дии” можно оформлять большинство видов социальной помощи. Также можно просматривать бесплатно несколько телеканалов, где транслируется “Информационный марафон”. В “Дии” чуть ли не каждый месяц добавляют новые документы, чтобы украинцы могли максимально избежать бюрократии, и комфортно чувствовали себя в любом уголке государства. В Минфицры утверждают, что на “Дию” ждет еще много трансформаций.