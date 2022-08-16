Користувачам “Дії” стали доступні нові документи та довідки

В Дії з’явився новий документ, а саме довідка з державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки. Отримати онлайн-довідку дуже просто. Для цього треба зробити кілька простих кроків:





Зареєструватися або авторизувати в “”Дії”. Якщо ви вперше реєструєтесь, тоді знадобиться електронний підпис, або мобільний банкінг. Сама реєстрація займає кілька хвилин, потім коли ви вже зареєстровані в додаток можна заходити просто ввівши пароль. Вибрати відповідну категорію, та обрати період за який ви хочете отримати інформацію. Надіслати запит на оформлення довідки. Почекати поки на пошту не прийде повідомлення, що довідка готова.

Переглянути та завантажити її можна буде у розділі “Зверніть увагу” в “Дії”. Також, довідка відображатиметься у “Дії” в розділі “Документи”.

«Будьте уважні, дані в Державному реєстрі фізичних осіб оновлюються лише на початку кожного кварталу, тому довідка, створена в різні періоди часу, може містити різну інформацію», – додають у Мінцифрі.

Загалом, весь процес від оформлення до отримання довідки займає не більше 30 хвилин. Це справді зручно, і суттєво економить час.

“Дія” постійно оновлюється і цей процес триватиме

Від початку війни додаток “Дія” регулярно оновлюється. З нього тимчасово зникло кілька опцій, наприклад, зараз неможливо переглянути власні штрафи за порушення правил дорожнього руху. Водночас з’явилося багато новий опцій, наприклад в “Дії” можна оформлювати більшість видів соціальної допомоги. Також, можна переглядати безкоштовно кілька телеканалів, де транслюється “Інформаційний марафон”. В “Дію чи не щомісяця додають нові документи, щоб українці могли максимально уникнути бюрократії, та комфортно почувались у будь-якому куточку держави. У Мінфицри стверджують, що на “Дію” чекає ще багато трансформацій.