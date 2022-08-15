Apple по-тихому продовжує возити айфони до Росії і не думає йти з РФ

Напевно, всі пам’ятають, що починаючи з весни 2022 Apple більше не возить свою техніку на російський ринок офіційно. Незважаючи на повну зупинку імпорту, продаж Айфонів та інших пристроїв бренду в країні не припинився. Спочатку ситуацію рятували великі складські запаси, а згодом ритейлери почали возити електроніку паралельним імпортом з-за кордону. Втім, як з’ясувалося, Apple таки не дотримала свого слова, і все ще продовжує постачати свою техніку в Росію.





Apple і справді не зупинила поставки своєї техніки в Росію повністю, а продовжує возити її й надалі, нехай і обмеженим тиражем. Виявляється, щомісяця в Росію ввозиться кілька тисяч Айфонів, Айпадів, Макбуків та інших пристроїв бренду, які, втім, не потрапляють у звичайний роздріб, тому що призначаються для інших цілей.

Постачання iPhone до Росії

Якщо Айфон не можна відремонтувати, Apple надсилає йому на заміну новий, і таких випадків тисячі.

Перше, навіщо потрібні такі пристрої, це підмінний фонд для авторизованих сервісних центрів. Їх возять за заявками спеціально для заміни, якщо ремонт виявляється неможливим. Отримати підмінні гаджети можна не тільки за гарантією протягом першого року, але й у випадку, якщо користувач є учасником Apple Care+ або якщо він погодився на заміну за гроші.

Така послуга в АСЦ також є. Як правило, власнику пристрою, який не підлягає ремонту, пропонують сплатити заміну, яка в більшості випадків коштує дешевше, ніж купівля нового апарату в магазині. У цьому немає нічого дивного: Apple просто виконує свої зобов’язання, оскільки юридично компанія з Росії не йшла. А навіть якщо б і пішла, то обов’язки післяпродажного обслуговування проданих пристроїв з неї ніхто б не зняв.

Друга мета постачання офіційних пристроїв Apple до Росії — виконання раніше підписаних контрактів. Сьогодні у країні працює низка компаній, які закуповують техніку яблучного бренду для корпоративного використання. Як правило, це міжнародні підприємства, тому відмовитися від співпраці з ними в Купертіно не можуть і змушені виконувати взяті на себе зобов’язання.

Чи правда що Apple йде з Росії

Здавалося б, це просто адекватне ведення бізнесу. Але експерти вважають такий підхід прямим аргументом на користь того, що компанія не має наміру кидати російський ринок. На користь цього говорить явне небажання втрачати довіру споживачів та відмовлятися від заміни пошкоджених пристроїв на нові . Адже суто технічно Apple могла б цього не робити, списавши все на складнощі з логістикою. Однак, вона продовжує післяпродажне обслуговування, не відмовляючись від нього.

На користь можливого повернення Apple до Росії говорить і те, що вона, всупереч власним обіцянкам, зареєструвала тут свої нові пристрої : iPhone SE 2022, iPad Air 5 таMac Studio . Навіщо це робити, якщо компанія не має наміру продавати їх у продаж — питання відкрите. Однак зрозуміліше, що для продажу на території країн Євразійського союзу гаджети можна було зареєструвати і в них безпосередньо.

Це було б простіше і дешевше, а також дозволило б наголосити, що Apple прийняла рішення про безповоротний вихід з Росії. Але вона цього не робить не так. Зрештою, змусити її постачати свої пристрої на російський ринок і тим більше реєструвати їх тут ніхто не може. А значить, у Купертіно все роблять доброю волею і явно не просто так. Якусь мету компанія явно переслідує.