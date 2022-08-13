“Осетровое” Полнолуние и четыре магические даты: август еще успеет изменить миллионы жизней

Август уже почти наполовину закончился, однако, как говорят астрологи, впереди все самое интересное. Оказывается, к концу этого месяца звезды, Луна и Планеты будут двигаться не так, как всегда. Тем самым они будут оказывать большое влияние на жизнь человека. Тем, кто хочет хороших изменений, стоит действовать. А вот в какие дни, как именно, рассказываем опираясь на прогнозы известной астрологини Арины Артуровной.





12-13 августа “осетровое” Полнолуние

Именно сегодня ночью еще есть шанс воспользоваться магическим действием “осетрового” Полнолуния. Его так называют, ведь именно в этот месяц эта рыба находится в водоемах в самом большом количестве. Августовское Полнолуние способно изменять жизнь людей к лучшему. Луна имеет большое влияние, и это ощутят те, кто подготовился. Во-первых, в период Полнолуния повсюду будет бурлить справедливость.

Если вы вступаете в дебаты, то обязательно победите, если вы правы. Во-вторых, этот период оказывает хорошее влияние на интеллектуальность, умственные способности и способность принимать правильные решения. Астрологи советуют сейчас начинать важные проекты и дела, которые вы постоянно оттягиваете.

Также Полнолуние принесет хорошие изменения тем, кто накануне выбросит из дома весь хлам, наведет порядок, и запишет на листе, что именно он хочет изменить в своей жизни.

Будет еще несколько других энергетически сильных дат

Те, кто не успел подготовиться к Полнолунию, имеют еще несколько шансов попробовать по крайней мере начать менять свою жизнь.

20 августа Марс будет в Близнецах – это период мотивации и активных действий. 23 августа Солнце будет в знаке Девы – это период покоя и вдохновения. 24 августа Уран начнет ретроградное движение – это период только взвешенных и обдуманных решений. 27 августа Полнолуние в знаке Девы — еще одна магическая дата, в течение которой можно удачно начать много новых дел.