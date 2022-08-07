Для двух знаков Зодиака жизнь подготовила очень неприятный сюрприз

Последние месяцы 2022 станут настоящим испытанием для двух знаков Зодиака. Астрологи говорят, что их ждет неприятный сюрприз и очень негативные новости. Они могут выбить из колеи, заставить опустить руки или даже впасть в депрессию. В зоне риска оказались Весы и Близнецы. Представителям этих двух знаков следует запастись терпением, мудростью и моральным духом.





Весы

Лишь одна внезапная новость способна разрушить все мечты, планы и надежды. Так, к сожалению, случится с Весами. Этот знак имел очень много ожиданий на осень и зиму этого года, однако уже совсем скоро станет понятно, что им не суждено было сбыться. В первую очередь пострадает финансовая сторона, но не торопитесь одалживать деньги. Возможно придется подумать о новой работе, менее привлекательной для вас, но более оплачиваемой. Астрологи рекомендуют не впадать в депрессию из-за негативных изменений. Попытайтесь из всего извлечь какую-то пользу, или урок. Наконец, есть и плюс, в личной жизни ничего плохого не будет происходить.

Близнецы

С представителями данного знака случится самое худшее, что только возможно. Они станут жертвой клеветы и в результате могут потерять любимую работу, на которой всегда видели много перспектив. Астрологи рекомендуют этому знаку быть очень осторожными, чтобы не лишиться еще и своей репутации, ведь тогда кроме карьеры может пострадать еще и личная жизнь. Из-за потери работы разорвется и много финансовых сделок, а это в свою очередь сильно негативно отразится на материальном положении Близнецов. До конца года вы можете оказаться по уши в долгах. Специалисты говорят, что есть еще небольшой шанс всего этого избежать, если быть очень осторожным, и не испытывать удачу.