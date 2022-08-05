В Украине повысят минимальную зарплату и все социальные выплаты: названы новые суммы

В стране очень чувствуется инфляция. Курс валют растет, а вместе с ним цены на продукты и услуги. На месте остаются только зарплаты и социальные выплаты украинцев. Однако, как заявила новая министерша социальной политики Оксана Жолнович и здесь не без изменений. До конца года все социальные выплаты будут пересчитаны. Больше всего изменений будет именно для пенсионеров. Им выплаты будут увеличивать еще минимум дважды.





Вырастет минимальная зарплата, а с ней и пенсии и социальные выплаты

Еще недавно в Правительстве заявляли, что минимальная зарплата, вероятно, не вырастет в ближайшее время из-за больших пробелов в бюджете. Однако сейчас риторика поменялась. Жолнович заявила, что уже в октябре минимальная зарплата вырастет с 6500 до 6700 гривен. Это спровоцирует перерасчет и всех остальных выплат. Следовательно, с октября перечислят пенсию всем, кому исполнилось 70 лет. Эти лица не должны иметь менее 3000 гривен. Кроме этого, в октябре будет еще одно повышение, относящееся к возрастной категории 70-75 лет. Этим лицам будет дочислено по 300 гривен, которые будут выплачиваться на постоянной основе.



Напомним, что это повышение последнее в рамках данной серии. В 2020 году по 500 гривен доплатили тем, кому исполнилось 85 лет, в 2021 году по 400 гривен получили те, кому 75+. И вот, в этом году очередь достигла 70-летних.

В декабре будет еще один масштабный перерасчет

В декабре вырастет прожиточный минимум на 3,5 процента, в результате пенсии абсолютно для всех категорий населения тоже будут повышены. Суммы, возможно, будут не слишком большими, но тенденция хорошая и, как говорят в Правительстве, она будет только нарастать.