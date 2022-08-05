В Україні підвищать мінімальну зарплату та усі соціальні виплати: названо оновлені суми

В країні дуже відчувається інфляція. Курс валют росте, а разом з ним й ціни на продукти та послуги. На місці залишаються лише зарплати та соціальні виплати українців. Однак, як заявила нова міністерка соціальної політики Оксана Жолнович й тут не без змін. До кінця року всі соціальні виплати буде перераховано. Найбільше змін буде саме для пенсіонерів. Їм виплати збільшуватимуть ще мінімум двічі.





Зросте мінімальна зарплата, а з нею й пенсії та соціальні виплати

Ще недавно в Уряді заявляли, що мінімальна зарплата ймовірно не зросте найближчим часом через великі прогалини у бюджеті. Однак зараз риторика змінилася. Жолнович заявила, що вже в жовтні мінімальна зарплата зросте з 6500 до 6700 гривень. Це спровокує перерахунок й усіх інших виплат. Відтак з жовтня перерахують пенсію всім кому виповнилося 70 років. Ці особи не повинні мати менше ніж 3000 гривень. Крім цього, в жовтні буде ще одне підвищення, яке стосується вікової категорії 70-75 років. Цим особам буде дораховано по 300 гривень, які виплачуватимуться на постійній основі.

Нагадаємо, що це підвищення останнє в рамках даної серії. У 2020 році по 500 гривень доплатити тим, кому виповнилося 85 років, у 2021 році по 400 гривень отримали ті, кому 75+. І от, цього року черга дійшла до 70-річних.

В грудні буде ще один масштабний перерахунок

В грудні зросте прожитковий мінімум на 3,5 відсотки, як результат пенсії абсолютно для всіх категорій населення теж будуть підвищені. Суми можливо будуть не надто великими, але тенденція хороша і як кажуть в Уряді, вона лише наростатиме.