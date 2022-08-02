Стало известно, когда газ начнут считать по-новому, согласно закону, который уже подписал Зеленский

В этом году, а если точнее, то с 1 мая в Украине должны были по-новому рассчитывать газ. Считать его должны были не метрах кубических, а в киловатт-часах. Это, мол, положительно повлияет на финальные суммы в платежках, ведь теперь люди будут платить за калорийность газа, а не просто его количество. Однако из-за войны и военного положения переход на новый учет стал невозможен. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7305 о внесении изменений в расчет газа, а также поддержал отсрочку такого решения с 1 мая по 1 мая следующего года после окончания войны.





Все зависит от продолжительности военного положения

Речь идет о 1 мая, которое начнется через год после завершения войны. То есть гарантировать, что это произойдет в 2023 году, никто не может.



“В связи с полномасштабной военной агрессией России и активными боевыми действиями ввести полноценный учет и прием-передачу природного газа в единицах энергии практически невозможно”, – отмечается в пояснительной записке.

В то же время цена газа останется неизменной

Отопительный сезон, который начнется менее чем за три месяца, будет одним из самых тяжелых. Газа не хватает, однако его цена для украинцев останется неизменной (7,99 грн). Так будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война, несмотря на то, что доллар резко подорожал.

Людей уже предупреждают, что в квартирах будет гораздо холоднее обычного. Средняя температура составит 16-18 градусов. Нужно уже заботиться о дополнительном утеплении домов, а тем у кого есть печное отопление запастись дровами. Владельцам квартир позаботиться об утеплении окон, дверей и утеплить подъезд. Не лишним будет купить электрические обогреватели.