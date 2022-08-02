Стало відомо, коли газ почнуть рахувати по-новому, згідно з законом, який вже підписав Зеленський

Цього року, а якщо точніше то з 1 травня в Україні мали по-новому обраховувати газ. Рахувати його мали не метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Це мовляв позитивно вплине на фінальні суми в платіжках, адже відтепер люди платитимуть за калорійність газу, а не просто його кількість. Однак, через війну та воєнний стан, перехід на новий облік став неможливим. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №7305 про внесення змін до розрахунку газу, а також підтримав відстрочку такого рішення з 1 травня до 1 травня наступного року після закінчення війни.





Все залежить від тривалості воєнного стану

Мова про 1 травня, яке розпочнеться через рік після завершення війни. Тобто гарантувати, що це трапиться у 2023 році ніхто не може.

“У зв’язку з повномасштабною воєнною агресією Росії та активними бойовими діями запровадити повноцінний облік та прийом-передачу природного газу в одиницях енергії практично неможливо», – наголошується в пояснювальній записці.

Водночас ціна газу залишиться незмінною

Опалювальний сезон, який розпочнеться менше ніж за три місяці буде одним з найважчих. Газу не вистачає, однак його ціна для українців залишиться незмінною (7,99 грн). Так триватиме аж поки не завершиться війна, незважаючи на те, що долар різко подорожчав.

Людей вже попереджають, що в квартирах буде набагато холодніше, ніж зазвичай. Середня температура становитиме 16-18 градусів. Потрібно вже дбати про додаткове утеплення домівок, тим в кого є пічне опалення запастися дровами. Власникам квартир подбати про утеплення вікон, дверей та утеплити під’їзд. Не зайвим буде купити електричні обігрівачі.