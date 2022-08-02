До конца года пенсии еще дважды пересчитают: сколько кому прибавят?

Несмотря на то, что в Украине идет война и введено военное положение, социальные выплаты и пенсии людям начисляют вовремя. Более того, есть обещанные надбавки, о которых в Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики говорили еще в прошлом году.





Следовательно, в 2022 году пенсии должны перечислять минимум 5 раз. Уже была мартовская индексация, уже произошел перерасчет пенсий военнослужащих. В июле увеличили минимальную и максимальную выплату. Осталось еще минимум 2 повышения, и их анонсируют на октябрь и декабрь.

В октябре доплату получат пенсионеры старше 70 лет

Уже третий год в октябре происходит перерасчет пенсий по возрасту. В 2020 году по 500 гривен досчитали возрастной категории 85+. В 2021 году по 400 гривен получили те, кому исполнилось 75 лет. В этом году доплаты дождутся 70-летние. В зависимости от стажа их пенсия будет составлять минимум 3000 гривен. Людям будут доплачивать на постоянной основе 300 грн. Кроме этого, вырастет и минимальная пенсия для лиц, которым исполнилось 65 лет. При условии, что такое лицо имеет весь необходимый стаж: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Речь о сумме 2680 грн.

В декабре планируют еще раз повышать минимальную и максимальную пенсию

С 1 декабря минимальная пенсия составит 2093 грн., а максимальная 20 930 грн. Не работающие пенсионеры в возрасте 60-70 лет с необходимым стажем получат по 2500 грн в месяц.

К слову, на днях министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что пока неизвестно перечислят ли в 2023 году пенсии по новому курсу валют. Мол, это слишком дальновидные планы и все зависит от ситуации на фронте, продолжительности войны и масштабов разрушений, которые нанесет Россия.