До кінця року пенсії ще двічі перерахують: скільки кому додадуть?

Попри те, що в Україні триває війна і запроваджено воєнний стан, та соціальні виплати й пенсії людям нараховують вчасно. Більше того, є й обіцяні надбавки, про які у Пенсійному фонді та Міністерстві соціальної політики говорили ще у минулому році. Відтак, в 2022 році пенсії мали перераховувати мінімум 5 разів. Вже була березнева індексація, вже відбувся перерахунок пенсій військовослужбовців. В липні збільшили мінімальну та максимальну виплати. Залишилося ще мінімум 2 підвищення, і їх анонсують на жовтень та грудень.





В жовтні доплату отримають пенсіонери, які старше 70 років

Вже третій рік поспіль в жовтні відбувається перерахунок пенсій за віком. У 2020 році по 500 гривень дорахували віковій категорії 85+. У 2021 році по 400 гривень отримали ті кому виповнилося 75 років. Цьогоріч доплати дочекаються 70-річні. В залежності від наявного стажу їхня пенсія становитиме мінімум 3000 гривень. Людям доплачуватимуть на постійній основі 300 грн.

Крім цього зросте й мінімальна пенсія для осіб, яким виповнилося 65 років. За умови що така особа має весь необхідний стаж: 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Мова про суму 2 680 грн.

В грудні планують ще раз підвищувати мінімальну та максимальну пенсії

З 1 грудня мінімальна пенсія становитиме 2093 грн, а максимальна 20 930 грн. Не працюючі пенсіонери у віці 60-70 років з необхідним стажем матимуть по 2500 грн на місяць.

До слова, днями міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що поки невідомо чи перерахують у 2023 році пенсії згідно з новим курсом валют. Мовляв, це надто далекоглядні плани і все залежить від ситуації на фронті, тривалості війни та масштабів руйнувань, які завдасть Росія.