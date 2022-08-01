Украинцам разрешили покупать доллары в банках по привлекательному курсу, но есть ряд условий

21 июля стало известно, что украинцы снова смогут покупать доллары и евро безналично, например, в приложении Прива24, но с соблюдением многих условий. Например, за один раз можно продать не более 50 000 гривен, по курсу 37 гривен, что эквивалентно примерно 1340 долларов. И сразу же купленные доллары нужно поставить на депозит, срок действия которого должен длиться не менее трех месяцев. В НБУ заявили, что идут на такие шаги, чтобы украинцы могли сберечь свои деньги. Однако по состоянию на сегодняшний день, 2 августа, опция безналичной покупки валюты все еще не доступна. А в НБУ советуют и совсем, лучше инвестировать не в валюту, а в военные облигации.





НБУ советует украинцам поддерживать бюджет, покупая военные облигации

Заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман сказал, что, несмотря на то, что в приложениях купить валюту пока нельзя, это стало возможным непосредственно в банках. Мол, людям нужно прийти в отделение и там все расскажут, как купить доллары или евро. Но стоит ли это Фурман заявляет, что есть лучшие варианты.

“Если люди так сильно хотят сохранить свои средства, они могут купить военные облигации Украины и тем самым внести свой вклад в победу над врагом. Здесь двойная выгода. Потому что нам сейчас нужна серьезная финансовая поддержка для финансирования бюджетного дефицита», – сказал заместитель председателя Совета НБУ.



По словам Фурмана Минфин давно должен увеличить ставки доходности облигаций госзайма, но только начинает этим заниматься. Мол, если бы НБУ и Минфин действовали слаженно, то все было бы гораздо эффективнее.

“НБУ увеличил учетную ставку больше месяца назад. А Минфин начал всего несколько дней назад увеличивать ставки. Надо было намного раньше это делать. Когда НБУ и Минфин работают в одном направлении, это эффективно. А когда ситуация наоборот, то процесс будет просто затягиваться. И будут проблемы на валютном рынке», – отметил Фурман.

Что касается депозитов, то украинцам гарантируют, что все средства будут возвращены

Если же, украинцы хотят купить валюту на сумму 50 000 гривен и поставить ее на валютный депозит, то могут не волноваться, что деньги трудно будет вывести. Государство гарантирует 100% возврат средств по всем вкладам.