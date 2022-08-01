Українцям дозволили купувати долари в банках за привабливим курсом, але є ряд умов

21 липня стало відомо, що українці знову зможуть купувати долари та євро безготівково, наприклад у додатку Прива24, але з дотриманням багатьох умов. Наприклад, за один раз можна продати не більше ніж 50 000 гривень, за курсом 37 гривень, що еквівалентно приблизно 1340 доларів. І одразу ж куплені долари потрібно поставити на депозит, термін дії якого має тривати не менше трьох місяців. В НБУ заявили, що йдуть на такі кроки, щоб українці могли зберегти свої гроші. Однак станом на сьогодні, 2 серпня, опція безготівкової купівлі валюти все ще не доступна. А в НБУ радять й зовсім, краще інвестувати не в валюту, а в військові облігації.





НБУ радить українцям підтримувати бюджет купуючи військові облігації

Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман сказав, що попри те, що в додатках купити валюту поки що не можна, це стало можливим безпосередньо в банках. Мовляв, людям треба прийти у відділення і там все розкажуть, як купити долари чи євро. Але чи варто це, Фурман заявляє, що є кращі варіанти.

“Якщо люди так сильно хочуть зберегти свої кошти, вони можуть купити військові облігації України і тим самим зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Тут подвійна вигода. Тому що нам зараз потрібна значна фінансова підтримка для фінансування бюджетного дефіциту», – сказав заступник голови Ради НБУ.

За словами Фурмана Мінфін давно мав би збільшити ставки прибутковості облігацій держпозики, але лише починає цим займатися. Мовляв, якби НБУ та Мінфін діяли злагоджено, то все було б набагато ефективніше.

“НБУ збільшив облікову ставку понад місяць тому. А Мінфін почав лише кілька днів тому збільшувати ставки. Треба було набагато раніше це робити. Коли НБУ та Мінфін працюють в одному напрямку, це ефективно. А коли ситуація навпаки, то процес просто затягуватиметься. І будуть проблеми на валютному ринку», – зазначив Фурман.

Стосовно депозитів, то українцям гарантують, що всі кошти буде повернено

Якщо ж, українці таки хочуть купити валюту на суму 50 000 гривень і поставити її на валютний депозит, то можуть не хвилюватися, що гроші важко буде вивести. Держава гарантує 100% повернення коштів за всіма вкладами.