Как сэкономить на покупке бытовой техники: 3 способа, которые уберегут ваши деньги

В условиях войны большинству украинцев сложно позволить себе приобрести бытовую технику по ценам, которые предлагают магазины. Но случается, что без того или иного прибора не обойтись. Предлагаем несколько хитростей, которые помогут сэкономить.





Обратите внимание на лучшие способы экономии при покупке бытовой техники.

Покупка в интернете

Самый быстрый и простой способ купить бытовую технику — посетить онлайн-магазины. Цена там на порядок ниже, чем в розничных магазинах. Дело в том, что интернет-магазин не тратит денег на аренду, заработную плату персонала и тому подобное.

Чаще всего продавцы предлагают бесплатную доставку дорогостоящей габаритной техники до ближайшего почтового отделения. Если вам нужна доставка домой, вы можете оплатить услуги курьера.

Уцененная или восстановленная техника

Восстановленная техника давно стала очень востребованной в Украине. Стоимость таких приборов в разы ниже, ведь в новом корпусе часто скрыты детали из нескольких единиц техники. Продавцы обычно дают гарантию на такую технику, но не более нескольких месяцев. В большинстве случаев такие приборы работают ничуть не хуже новых, которые стоят минимум вдвое дороже.

Касательно уцененной техники, то здесь решать только вам. Дело в том, что в ходе транспортировки или брака на производстве прибор может иметь несоответствие внешнего вида или технических характеристик.

Покупая такую технику, не приходится рассчитывать на гарантию, но скидка будет приличной. Найти такую технику чаще всего можно в интернет-магазинах. Мониторьте предложения на разных платформах, так вы можете купить технику в идеальном состоянии, но со скидкой, например, из-за поврежденной упаковки.

Распродажи и скидки

Новые модели всех разновидностей техники выходят минимум раз в год. Устаревшие экземпляры быстро теряют актуальность, а с ней и цену. Если вы не гонитесь за новинками, это лучшее решение.

Многие магазины предлагают обменять старую технику на новую. Таким образом вы можете существенно сэкономить, заодно избавившись от старого прибора.

Отдельно стоит упомянуть разного рода акции, например, в честь “черной пятницы”. Но здесь стоит быть осторожным, обычно это лишь уловка маркетологов.