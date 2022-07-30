Стало известно, насколько упадут зарплаты украинцев по прогнозам НБУ

Национальный банк Украины сообщает,,, что реальная зарплата украинцев снизится на 12%. После окончания активных военных действий зарплаты начнут быстро расти и превысят довоенный уровень уже до конца 2023 года, при условии, что Вооруженные силы Украины прогонят оккупанта с нашей земли.





Ситуация на рынке труда постепенно улучшается. Хотя спрос среди безработных по-прежнему превышает предложение работодателей в несколько раз. В связи с этим в Украине сейчас высокий уровень безработицы, а зарплаты не просто не растут, но и снижаются.

Государственный регулятор прогнозирует, что в 2022 году заработные платы уменьшатся на 12%, но в реальности эта цифра превысит 27%. Дело в том, что кроме 12% снижение из-за военных действий сюда стоит добавить и показатель инфляции — 15%. В будущем экономика Украины начнет восстанавливаться. Спрос на рабочую силу вырастет, как и реальные зарплаты. Уже до конца 2023 года ситуация с заработными платами улучшится.

Падении экономики из-за нападения рф стало причиной существенного увеличение количества безработных. Во втором квартале 2022 года каждый третий украинец остался без работы. Постепенно ситуация будет улучшаться, но уровень безработицы все равно будет выше, чем в довоенное время.

Также отметим существенное падение доходов граждан Украины. В первый месяц войны большинство предприятий пытались выплачивать зарплату в полном объеме. Но боевые действия длятся уже шестой месяц, логично, что финансовая ситуация ухудшилась, и большинство предпринимателей больше не могут поддерживать довоенный уровень оплаты труда.

Напомним, что Минфин и работодатели одностайны во мнении, что повышение минимальной зарплаты в условиях войны невозможно. Министерство финансов предлагает не увеличивать сумму в 6700 гривен.

Украинцев такая новость не радует, но большинство готовы терпеть временные трудности, лишь бы быстрее наступила победа и враг ушел с нашей земли навсегда.