Стало відомо, наскільки впадуть зарплати українців за прогнозами НБУ

Національний банк України повідомляє, що реальна зарплата українців знизиться на 12%. Після закінчення активних військових дій зарплати почнуть швидко зростати та перевищать довоєнний рівень вже до кінця 2023 року, за умови, що Збройні сили України проженуть окупанта з нашої землі.





Ситуація на ринку праці поступово покращується. Хоча попит серед безробітних, як і раніше, перевищує пропозицію роботодавців у кілька разів. У зв’язку з цим в Україні нині високий рівень безробіття, а зарплати не просто не зростають, але й знижуються.

Державний регулятор прогнозує, що у 2022 році заробітні плати зменшаться на 12%, але насправді ця цифра перевищить 27%. Справа в тому, що, крім 12% падіння через військові дії, сюди варто додати і показник інфляції — 15%. У майбутньому економіка України почне відновлюватись. Попит на робочу силу зросте, як і реальні зарплати. Вже до кінця 2023 року ситуація із заробітними платами покращиться.

Падіння економіки через напад Росії стало причиною суттєвого збільшення кількості безробітних. У другому кварталі 2022 року кожен третій українець залишився без роботи. Поступово ситуація покращуватиметься, але рівень безробіття все одно буде вищим, ніж у довоєнний час.

Також наголосимо на суттєвому падінні доходів громадян України. Першого місяця війни більшість підприємств намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі. Але бойові дії тривають уже шостий місяць, логічно, що фінансова ситуація погіршилася і більшість підприємців більше не можуть підтримувати довоєнний рівень оплати праці.

Нагадаємо, що Мінфін та роботодавці одностайні в думці, що підвищення мінімальної зарплати в умовах війни неможливе. Міністерство фінансів пропонує не збільшувати суму у 6700 гривень.

Українців така новина не тішить, але більшість готова до тимчасових труднощів, аби швидше настала перемога і ворог пішов із нашої землі назавжди.