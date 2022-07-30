В українців можуть виникнути проблеми з безготівковою оплатою: у чому причина

У сервісних та торгових мережах кількість POS-терміналів зменшилась на 14%. Це означає, що частина українців більше не зможе розраховуватись безготівковим способом.





Порівняно з довоєнним січнем у травні 2022 року кількість пунктів надання послуг та продажу товарів, де можна сплатити безготівково, зменшилася майже на 14%.

Якщо говорити про кількість, то активних терміналів, які використовуються у торговельних мережах зараз 331,5 тис. одиниць, що на 13,7% менше, ніж у січні 2021 року, тобто до початку великої війни. Водночас кількість банкоматів в Україні зменшилась на 16,6%, до 15,3 тис. одиниць. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Також у травні 2022 року кількість точок продажу та надання послуг, де можна сплатити безготівково, зменшилася до 273,2 тис., тобто на 13% порівняно з довоєнним часом.

В першу чергу це пов’язано з тим, що частина українських територій перебувають під тимчасовою окупацією. Проблеми з доступом в інтернет унеможливлюють безготівкову оплату.

Для компенсації скорочення мережі POS-терміналів та зниження витрат бізнесу підприємцям пропонують замінити їх іншими сервісами.

Які існують альтернативи POS-терміналам

Банки, небанківські фінансові установи та платіжні системи пропонують низку технологічних рішень, які дозволять приймати безготівкові платежі за допомогою банківських карток з магнітною стрічкою або NFC, навіть без фізичних терміналів.

Ось низка рішень, які пропонують у Національному банку України

QR-код, NFC-мітка, додаток “Термінал” – від Приватбанку;

ОщадPAY – від Ощадбанку;

POS Phone – від Visa;

“Жабка” – від Mastercard;

RaiPos – від Райффайзен Банку;

Smart Оп!лата – від ПУМБ;

Starkasa – від “Київстар”;

Portmone – від ФК МБК.

Нагадаємо, найпопулярніший державний банк Приват запустив новий сервіс для підприємців. “Каса” дозволяє користуватися POS-терміналами банку як програмним реєстратором розрахункових операцій.