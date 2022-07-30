Літо у Сінгапурі: Newton Show — кращий дитячий науковий табір

Літо — пора канікул, відпусток та дитячих таборів. Сучасні батьки все частіше відправляють дітей у міжнародні табори, де малеча може підучити англійську, пожити в новому середовищі та дізнатися багато цікавого про життя й менталітет іншої країни. Вже багато років поспіль дітей зі всього світу радо приймають у Сінгапурі, в науковому таборі Newtonshow, або як його ще називають holiday camp Singapore чи науковий табір. Головна мета засновників — прищепити дітям любов та інтерес до науки. Звісно ж, що все навчання відбувається в ігровій формі.





Newton Show — коротко про головне

Компанія заснована у 2011 році подружжям у яких на той час був ще маленький син. Хлопчик цікавився наукою, але жодних тематичних гуртків чи тим паче таборів, в яких було б цікаво проводити час, батьки не знайшли. Так і прийшла ідея створити власний табір, який за 10 років існування розширився до 7 філіалів, та понад 20 000 клієнтів.

Отож, що потрібно знати батькам, які хочуть подарувати своїй малечі поїздку в це місце:

Табір підходить для дітей від 3 до 13 років. Сюди їдуть представники найрізноманітніших країн та національностей. Навчання відбувається в ігровій формі: весело, цікаво та пізнавально. Табір має власну територію, де діти у повній безпеці та куди немає доступу стороннім. У вартість путівки входить харчування, а саме здорові перекуси та обід. Меню складають індивідуально, під уподобання та потреби кожної дитини. Тобто, це веганська, безлактозна або халяльна їжа тощо. Це перший табір в Сінгапурі, а можливо й в інших країнах Європи, де батькам щодня присилають відеозвіти про те, як їхні малюки провели день.

Як зазначають у Newtonshow, головна їхня мета — популяризувати науку серед дітей. І дати їм знання, які точно пригодяться у житті. Досвід й справді неоціненний.

Табір пропонує на вибір кілька програм

Табір працює не лише влітку, а восени та взимку. Наразі можна записатися, як в літній табір, так і зимовий, що лаконічно називають Різдвяним, або christmas camp in Singapore.

Тим хто хоче відпочити влітку, пропонують три різні програми:

“Космічна одіссея” — для тих допитливих малюків, які мріють стати космонавтами. Діти дізнаються багато цікавої інформації про Всесвіт, космос та інші планети;

“Наукові відкриття” — підійде тим, хто любить хімічні експерименти, досліди, та інші цікаві розваги, які проводитимуться в спеціальних лабораторіях і звісно ж під ретельним наглядом професіоналів;

“Гаррі Поттер” — ця програма не нова, на відміну від двох попередніх, але її включили в перелік через численні прохання дітей. Це одна з найпопулярніших програм, де діти можуть відчути себе чарівниками, отримають майстер-клас по керуванню магічною паличкою, та навчаться готувати чарівне зілля.

Варто зауважити, що колектив табору інтернаціональний, тут володіють 16 іноземними мовами. Детальніше дізнатися про наявність вільних місць, запис, ціну та інші умови можна на сайті компанії Newtonshow.