В Украине проверят всех получателей пенсии, чтобы идентифицировать тех, кто оформил ее нечестно

Процедура верификации предусматривает подробную проверку каждого лица, претендующего на получение пенсии. Речь о тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста, а также имеющим пенсию в связи с инвалидностью. Проблема, мол, в том, что многие украинцы оформили выплату с помощью фальшивых справок. Кое-кто докупил себе стаж, которого не существует. Некоторые подделали медицинскую справку, и имеют инвалидность, хотя на самом деле полностью здоровые. В Правительстве хотят идентифицировать всех, кто присваивает не принадлежащие им средства и отменить для них эти выплаты.





Сотрудники Правительства говорят, что речь идет о миллионах гривен

В ведомстве жалуются, что реестры работают несовершенно, ведь невозможно проверить всех получателей социальных выплат. Информация о людях не полная или не корректна. А в отделениях Пенсионного фонда могут закрыть глаза на липовые справки об инвалидности. В результате бюджет теряет миллионы гривен ежемесячно.



В то же время, ученый Лидия Ткаченко заявляет, что пока продолжается военное положение качественную верификацию провести будет невозможно. Пока идет война, все социальные выплаты продлили автоматически, то есть людям даже не нужно появляться в соответствующие организации, чтобы продолжать право на получение помощи.

“Вся верификация может сработать по тем выплатам, где есть проверка доходов. По субсидиям, по выплатам малообеспеченным. По пенсиям и проверять нечего, если пенсия назначена, значит, человек уже имеет на него право”, – отмечает Ткаченко.

После войны механизм верификации вступит в действие

Что касается послевоенного периода, то в правительстве планируют ввести специальную проверку в три этапа для всех граждан. Проверку будут проходить при обращении за помощью, во время ее получения и после получения. Говорят, что при правильном подходе к делу, нарушителей удастся идентифицировать почти сразу.