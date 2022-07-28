Эксперты назвали четыре отрасли, где после войны будут самые высокие зарплаты

Война не может продолжаться вечно, а украинцы не могут полностью остановиться и ожидать ее окончания. Бизнес продолжает работать, кое-где начинают отстраивать разрушенные города, а эксперты составляют дальновидные планы на послевоенный период. К примеру, рассказывают, какие специалисты потребуются в первую очередь, как изменится размер зарплаты в той или иной отрасли. Это хорошо, ведь возможно кто-то сейчас решит сменить специальность, на ту, которая после войны будет более прибыльной и востребованной.





Наибольшее развитие коснется четырех отраслей

Наибольшие изменения ощутит четыре отрасли, медицина, военная отрасль, строительство и сельское хозяйство. И это вполне логично, ведь страну нужно будет восстанавливать, засеять новый урожай. Армию нужно будет развивать и укреплять еще больше, чтобы в будущем больше никому не пришла мысль на нас нападать.



Эксперты говорят, что в области строительства потребуется очень много работников, разной специальности и с разными умениями. Будут платить им хорошо, чтобы поощрить остаться в Украине. Ведь работодатели отмечают, что как только завершится военное положение, большинство мужчин могут уехать на заработки в другие страны.

Много предложений будет и в других отраслях

Кроме этих четырех, хорошие перспективы будет иметь туристический бизнес. Ожидается, что в Украину будут больше ехать туристы из других стран, ведь сейчас о нас говорит весь мир. От этого выигрывает и гостиничный и ресторанный бизнес. Сфера обслуживания также потребует пополнения кадров, ведь обычно там работают молодые девушки, женщины, многие из которых уехали за границу и неизвестно вернутся ли назад.

Традиционно хорошие зарплаты и много предложений будут иметь толковые айтовцы, водители, логисты и специалисты по пищевой и легкой промышленности.