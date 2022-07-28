Експерти назвали чотири галузі, де після війни будуть найвищі зарплати

Війна не може тривати вічно, а українці не можуть повністю зупинитись та очікувати на її закінчення. Бізнес продовжує працювати, подекуди починають відбудовувати зруйновані міста, а експерти складають далекоглядні плани на післявоєнний період. Наприклад, розповідають, які спеціалісти будуть потрібні в першу чергу, як зміниться розмір зарплати в тій чи іншій галузі. Це добре, адже можливо хтось саме зараз вирішить змінити спеціальність, на ту, яка після війни буде більш прибутковою та затребуваною.





Найбільший розвиток торкнеться чотирьох галузей

Найбільші зміни відчує чотири галузі, медицина, військова галузь, будівництво і сільське господарство. І це цілком логічно, адже країну потрібно буде відбудовувати, засіювати новий врожай. Армію потрібно буде розвивати, і зміцнювати ще більше, щоб у майбутньому більше нікому не прийшла думка на нас нападати.

Експерти кажуть, що в галузі будівництва потрібно буде дуже багато працівників, різного фаху та з різними вміннями. Платитимуть їм добре, щоб заохотити залишитися в Україні. Адже роботодавці відмічають, що як тільки завершиться воєнний стан, більшість чоловіків можуть поїхати на заробітки в інші країни.

Багато пропозицій буде й в інших галузях

Крім цих чотирьох гарні перспективи матиме туристичний бізнес. Очікується, що в Україну більше їхатимуть туристи з інших країн, адже зараз про нас говорить все світ. Від цього виграє й готельний та ресторанний бізнес. Сфера обслуговування також потребуватиме поповнення кадрів, адже зазвичай там працюють молоді дівчата, жінки, багато з яких поїхали закордон і невідомо чи повернуться назад.

Традиційно хороші зарплати і багато пропозицій матимуть толкові айтівці, водії, логісти, та фахівці з харчової і легкої промисловості.