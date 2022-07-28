В Ощадбанке попросили клиента вернуться домой, где продолжаются бои, чтобы он мог снять деньги со счета

В очередную скандальную историю попал государственный банк страны Ощадбанк. Ситуация действительно абсурдная, ею на сайте Минфина поделился клиент банка, он же и пострадавший. Мужчина в начале войны выехал из региона, где начались активные боевые действия, и временно поселился в Полтаве. Когда у мужчины закончились деньги, он решил воспользоваться депозитными, которые накапливал в течение последних 9 лет. Но, как оказалось, не все так просто. Клиента попросили возвратиться домой, если он желает получить средства.





Мужчина забыл карту дома и хотел открыть новую, но это стало проблемой

“Мне пришлось уехать из моей области из-за бомбардировки, бежал как и все на нервах и забыл карту банка под бомбами. Ну в общем, через некоторое время пришел в себя, стали нужны деньги, решил воспользоваться этой заначкой. Без задней мысли звоню на горячую линию, там мне объясняют, что онлайн нельзя переоформить карту, нужно идти в отделение”, – написал мужчина.

В банке мужчине отказали, мол, его карточка не отражается в их системе, так как счет зарегистрирован в другой области. На вопрос мужчины, что ему делать, сотрудница банка порекомендовала поехать к границе с его областью, и там в местном отделении попытаться решить проблему.



“Девушка оператор звонит руководству по Полтавской области и там ей говорят: предложите клиенту поехать на границу области и попытаться переоформить карту, т.к. может там приложение видит область где клиент сначала открыл карту! Это просто шок контент, поехать условно под бомбы, чтобы снять депозит, что за бред?!”, – эмоционально дополнил свою жалобу клиент.

В Ощадбанке пообещали проверить ситуацию

Этот комментарий получил ответ от пресс-службы Ощада. Мужчине порекомендовали написать в личные сообщения и указать адрес отделения, где был открыт депозитный счет. Мол, попытаются решить его проблему.