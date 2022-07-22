Букмекеры назвали потенциального победителя ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в этом году в Катаре. Из-за погодных условий этой страны мундиаль впервые проведут в осенне-зимний период, а если точнее, то с 21 ноября по 19 декабря. Матчи будут проходить в пяти катарских городах. Мир готовится к самому ожидаемому футбольному событию года, а букмекеры тем временем делают ставки и думают, кто станет победителем.





Букмекеры уже распределили коэффициенты между участниками чемпионата

После того, как стали известны все участники Чемпионата Мира, аналитики сразу же начали гадать, кто из них имеет самые большие шансы на победу. Букмекерские конторы принимают ставки по уже известным коэффициентам. По состоянию на сегодняшний день, по мнению аналитиков победят бразильцы, которые несколько раз становились чемпионами.

Ставки на их победу принимают с коэффициентом 5,50. Что касается других команд, то ожидания следующие:

Следующими претендентами на победу считаются французы, являющиеся действующими чемпионами. Им отдают показатель 6,50. Одинаковый коэффициент 8,50, а затем третий и четвертый шанс на успех достался Англии и Испании. Если считаете, что победа за Аргентиной, тогда вашу ставку примут с коэффициентом 9,50. Немцам достался коэффициент – 11,00 и почетное шестое место. Седьмое место в таблице заняли португальцы. Не очень в этом году букмекеры верят в их победу, поэтому коэффициент 13,00. Восьмое и девятое место заняли Нидерланды и Бельгия. Букмекеры принимают ставки на их победу с коэффициентом 15,00.

Замыкает десятку потенциальных победителей Дания с коэффициентом в 29. То есть, если вы поставите ставку на датчан и они победят, ваша ставка увеличится в 29 раз.

Команды поделены на квартеты

Всего участвует 32 команды, разделенные на группы по четыре команды в каждой. В плей-офф войдут два победителя квартетов.