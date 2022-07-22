Букмекери назвали потенційного переможця ЧС-2022 з футболу

Чемпіонат світу з футболу 2022 пройде цьогоріч у Катарі. Через погодні умови цієї країни, мундіаль вперше проведуть в осінньо-зимовий період, а якщо точніше то з 21 листопада по 19 грудня. Матчі відбуватимуться у п’яти катарських містах. Світ готується до найочікуванішої футбольної події року, а букмекери тим часом роблять ставки та гадають, хто ж стане переможцем.





Букмекери вже розподілили к оефіцієнти між учасниками чемпіонату

Після того, як стали відомі всі учасники Чемпіонату Світу, аналітики одразу ж почали гадати, хто з них має найбільші шанси на перемогу. Букмекерські контори приймають ставки, за вже відомими коефіцієнтами. Станом на сьогодні, на думку аналітиків переможуть бразильці, які кілька разів ставали чемпіонами.

Ставки на їхню перемогу приймають з коефіцієнтом 5,50. Щодо інших команд, то очікування наступні:

Наступн ими претендент ами на перемогу вважаються французи, які є діючими чемпіонами. Їм віддають показник 6,50. Однаковий коефіцієнт 8,50, а відтак третій і четвертий шанс на успіх дістався Англії та Іспанії. Якщо вважаєте, що перемога за Аргентиною, тоді вашу ставку приймуть з коефіцієнтом 9,50. Німцям дістався коефіцієнт — 11, 00 і почесне шосте місце. Сьоме місце в таблиці посіли португальці. Не дуже цьогоріч букмекери вірять у їхню перемогу, тому коефіцієнт 13,00. Восьме та дев’яте місце посіли Нідерланди і Бельгія. Букмекери приймають ставки на їхню перемогу з коефіцієнтом 15,00.

Замикає десятку потенційних переможців Данія з коефіцієнтом в 29. Тобто якщо ви поставите ставку на данців і вони переможуть, ваша ставка збільшиться у 29 разів.

Команди поділені на квартети

Всього бере участь 32 команди, яких розподілили на групи по чотири команди в кожній. До плей-оф ввійдуть два переможці квартетів.