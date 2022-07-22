В Украине ввели новые, более жесткие штрафы, на время войны

В Украине уже несколько месяцев продолжается военное положение, а вместе с ним и комендантский час. Правительство уверяет, что это не блажь, а реальная необходимость, которая поможет лучше обеспечить безопасность граждан. В каждом городе, в зависимости от напряженности ситуации, комендантский час начинается и заканчивается в разное время.





Большинство областей ввели запрет на передвижение по улицам после 23:00 и до 05:00 утра. Исключение форс-мажорные ситуации и спецслужбы, такие как скорая, полиция и т.д. Но, наверное, не все граждане слушают эти указания, ведь на днях был принят законопроект, предусматривающий более суровые наказания за нарушение комендантского часа. Штрафы увеличатся.

В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект

Верховная Рада зарегистрировала законопроект под номером 7553, согласно которому нарушителей будут наказывать более жестко. Штрафы будут следующими:

За первое нарушение от 510 до 850 гривен, что эквивалентно от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. От 1700 грн до 3400 грн нужно будет заплатить при повторном нарушении. Ну и не нужно забывать, что нарушителям комендантского часа в 99% вручают повестки. В одном из украинских городов такую ​​повестку получила женщина, которая не успела вовремя вернуться ночью домой с работы. Правда, в военкомате ей сказали, что в данный момент женщин мобилизуют исключительно на добровольной основе.

Заметим, что в некоторых городах комендантский час может внедряться сразу на несколько дней. Такое было, например, в Киеве и Одессе. Сейчас подобное планируют ввести в Николаеве, чтобы очистить город от сотрудничающих с РФ наводчиками и коллаборантами. Людей призывают заранее купить все необходимые продукты, запастись водой и не выходить из дома в ожидании дальнейших указаний от местных властей.