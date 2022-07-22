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В Украине ввели новые, более жесткие штрафы, на время войны

23.07.2022
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В Украине уже несколько месяцев продолжается военное положение, а вместе с ним и комендантский час. Правительство уверяет, что это не блажь, а реальная необходимость, которая поможет лучше обеспечить безопасность граждан. В каждом городе, в зависимости от напряженности ситуации, комендантский час начинается и заканчивается в разное время.

Большинство областей ввели запрет на передвижение по улицам после 23:00 и до 05:00 утра. Исключение форс-мажорные ситуации и спецслужбы, такие как скорая, полиция и т.д. Но, наверное, не все граждане слушают эти указания, ведь на днях был принят законопроект, предусматривающий более суровые наказания за нарушение комендантского часа. Штрафы увеличатся.

Нові штрафи, або як тепер каратимуть порушників комендантської години

В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект

Верховная Рада зарегистрировала законопроект под номером 7553, согласно которому нарушителей будут наказывать более жестко. Штрафы будут следующими:

  1. За первое нарушение от 510 до 850 гривен, что эквивалентно от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  2. От 1700 грн до 3400 грн нужно будет заплатить при повторном нарушении.
  3. Ну и не нужно забывать, что нарушителям комендантского часа в 99% вручают повестки. В одном из украинских городов такую ​​повестку получила женщина, которая не успела вовремя вернуться ночью домой с работы. Правда, в военкомате ей сказали, что в данный момент женщин мобилизуют исключительно на добровольной основе.

Заметим, что в некоторых городах комендантский час может внедряться сразу на несколько дней. Такое было, например, в Киеве и Одессе. Сейчас подобное планируют ввести в Николаеве, чтобы очистить город от сотрудничающих с РФ наводчиками и коллаборантами. Людей призывают заранее купить все необходимые продукты, запастись водой и не выходить из дома в ожидании дальнейших указаний от местных властей.

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23.07.2022
1 хвилина на прочитання
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