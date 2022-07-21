Названо шість тривожних симптомів, які сигналізують про серйозні проблеми з печінкою
Печінка — це своєрідний фільтр організму. Вона відповідає за детоксикацію крові і метаболізм. Дуже рідко вона дає про себе знати, якщо вражена не надто сильно, але як тільки з’являється один з наступних симптомів до лікаря треба йти негайно.
6 ознак того, що печінка потребує лікування
Жовтий колір шкіри і очей
Якщо шкіра віддає жовтизною — це дуже погана ознака. Печінка хвора і погано фільтрує кров, а саме не виводить білірубін.
Набряки
Якщо ви стали помічати набряки на ногах, животі чи обличчі — це теж привід звернутися до медиків. Часто набряками супроводжується така хвороба, як цироз печінки. Це ситуація, коли печінка припиняє виробляти білок альбумін.
Свербіння шкіри
Проблеми з печінкою провокують утворення під шкірою жовчних солей. Це викликає запальні процеси і свербіння у різних ділянках тіла.
Дрібні висипання
Якщо ви помітили висипання темно-фіолетового кольору, це означає, що кровоточать кровоносні судинки. А це пряма ознака проблем з печінкою.
Синці
Якщо ви не вдарялися, а на тілі час від часу з’являються синці, перевірте печінку. Причиною можуть бути й слабкі судини, але тоді гематоми будуть принаймні після легенького удару, а не зовсім без причин.
Жирові відкладення
Хвора печінка провокує появу невеликих горбиків з жиру на тілі, чи на губах. Все через неконтрольовану кількість холестерину в крові.
Лікарі рекомендують перевіряти печінку хоча б раз у рік
Дбати про своє здоров’я і проходити профілактичні огляди потрібно хоча б раз у рік. Щоб уникнути проблем з печінкою, не нехтуйте гепатопротекторами, а особливо, якщо проходите курс лікування і приймаєте багато ліків, чи антибіотики. Не зловживайте алкоголем і жирною, копченою та гострою їжею.
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