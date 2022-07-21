Названо шість тривожних симптомів, які сигналізують про серйозні проблеми з печінкою

Печінка — це своєрідний фільтр організму. Вона відповідає за детоксикацію крові і метаболізм. Дуже рідко вона дає про себе знати, якщо вражена не надто сильно, але як тільки з’являється один з наступних симптомів до лікаря треба йти негайно.





6 ознак того, що печінка потребує лікування

Жовтий колір шкіри і очей



Якщо шкіра віддає жовтизною — це дуже погана ознака. Печінка хвора і погано фільтрує кров, а саме не виводить білірубін.

Набряки

Якщо ви стали помічати набряки на ногах, животі чи обличчі — це теж привід звернутися до медиків. Часто набряками супроводжується така хвороба, як цироз печінки. Це ситуація, коли печінка припиняє виробляти білок альбумін.

Свербіння шкіри

Проблеми з печінкою провокують утворення під шкірою жовчних солей. Це викликає запальні процеси і свербіння у різних ділянках тіла.

Дрібні висипання

Якщо ви помітили висипання темно-фіолетового кольору, це означає, що кровоточать кровоносні судинки. А це пряма ознака проблем з печінкою.

Синці

Якщо ви не вдарялися, а на тілі час від часу з’являються синці, перевірте печінку. Причиною можуть бути й слабкі судини, але тоді гематоми будуть принаймні після легенького удару, а не зовсім без причин.

Жирові відкладення

Хвора печінка провокує появу невеликих горбиків з жиру на тілі, чи на губах. Все через неконтрольовану кількість холестерину в крові.

Лікарі рекомендують перевіряти печінку хоча б раз у рік

Дбати про своє здоров’я і проходити профілактичні огляди потрібно хоча б раз у рік. Щоб уникнути проблем з печінкою, не нехтуйте гепатопротекторами, а особливо, якщо проходите курс лікування і приймаєте багато ліків, чи антибіотики. Не зловживайте алкоголем і жирною, копченою та гострою їжею.