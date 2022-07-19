Сахар резко “прыгнул” в цене: эксперты объяснили почему и надолго ли

Ситуация с ценами на продукты очень нестабильна. В основном цены растут, иногда в несколько раз, как это случилось с солью. Когда удается наладить поставки того или иного товара, и спрос на него нормируется, тогда цена немного снижается. Но вот украинцы заметили, что снова разно поднялась цена сахара. В некоторых сетях, например, АТБ, он уже долгое время стоил не больше 30 гривен за килограмм. Однако сейчас ценник немного изменился, и что интересно, продолжает меняться каждый день в большую сторону.





Эксперты говорят, что это из-за целого ряда факторов

Аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что на цену сахара влияет целый ряд факторов.

Самое главное это:

Сезонность. Из-за того, что сейчас люди массово консервируют варенье и компоты, спрос на сахар вырос. А там, где больший спрос, автоматически выше цена. В который раз подорожали энергоносители и топливо, соответственно некоторые товары также подорожали и сахар оказался в их числе. Конец сезона, то есть сейчас украинцы раскупают остатки предыдущего сезона и в это время цены на сахар всегда немного выше.

Эксперты отмечают, что цена несколько стабилизируется осенью. Тогда и спроса такого не будет, да и новый урожай сахарной свеклы как раз приспеет.

Сахарной свеклы в этом году посадили в изобилии

Также Литвин отметила, что сахарной свеклы в этом году посадили достаточно много. Нового урожая должно хватить, чтобы полностью утолить потребности украинцев. Конечно, не следует исключать разнообразные негативные инфляционные процессы, а также возможные уничтожения урожая российскими оккупантами, что они активно пытаются делать на востоке и юге. Однако в целом прогнозы относительно цены сахара очень оптимистичны.