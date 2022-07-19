Цукор різко “стрибнув” в ціні: експерти пояснили чому і чи надовго

Ситуація з цінами на продукти дуже не стабільна. Здебільшого ціни ростуть, подекуди у кілька разів, як це трапилося з сіллю. Коли вдається налагодити поставки того чи іншого товару, і попит на нього внормовується, тоді ціна трохи знижується. Та ось, українці помітили, що знову різко піднялася ціна цукру. В деяких мережах, наприклад, АТБ, він вже тривалий час коштував не більше 30 гривень за кілограм. Однак, зараз цінник трохи змінився, і що цікаво, продовжує змінюватися щодня в більшу сторону.





Експерти кажуть, що це через цілу низку факторів

Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що на ціну цукру впливає ціла низка факторів.

Найголовніше це:

Сезонність. Через те, що зараз люди масово консервують варення та компоти, попит на цукор зріс. А там де більший попит, автоматично вища ціна. Вкотре подорожчали енергоносії та паливо, а відтак деякі товари також подорожчали і цукор опинився в їх числі. Кінець сезону, тобто зараз українці розкуповують залишки попереднього сезону і в цей час ціни на цукор завжди трішки вищі.

Експерти зазначають, що ціна трохи стабілізується восени. Тоді й попиту такого не буде, та й новий врожай цукрового буряку якраз приспіє.

Цукрового буряку цьогоріч посадили вдосталь

Також, пані Литвин відмітила, що цукрового буряку цьогоріч посадили досить багато. Нового врожаю повинно вистачити, щоб повністю втамувати потреби українців. Звісно ж, не варто виключати різноманітні негативні інфляційні процеси, а також можливі знищення врожаю російськими окупантами, що вони зараз активно намагаються робити на сході та півдні. Однак загалом, прогнози стосовно ціни цукру, дуже оптимістичні.