Миллионы украинцев не смогут получить жилье после войны

Власти уже рассматривают новые подходы к ипотеке. По сравнению с государством и застройщиками, банки реально контролируют расходование средства.





Глава правления Укргазбанка Андрей Кравец рассказал, что миллионы украинцев не смогут рассчитывать на собственное жилье, поскольку потеря имущества и официальных доходов не подпадают под “линейные” ипотечные программы.

По его словам, сейчас правительство активно обсуждают новые подходы к ипотечному кредитованию. Это связано с новой реальностью, в которой украинцы оказались после 24 февраля.

Банкир утверждает, что сейчас банки и Министерство экономики активно обсуждают новый формат работы ипотеки. Он подчеркивает, что в вопросе создания Фонда восстановления Украины. ленд-лиза появится проблема контроля над использованием денег.

Получается, из-за этого нужно будет откорпорировать ипотечные программы, бесплатное и бюджетное жилье. Для Украины это совершенно новая реальность. Конечно, линейные программы останутся, поскольку будут люди, которые впишутся в их параметры, но для миллионов украинцев это станет невозможным.

Эта проблема уже проявляет себя, когда банки начинают обсуждение ипотечной программы для своих сотрудников, которые переехали в другие регионы.

Существенная часть украинцев не сможет стать участниками этих программ. Деньги придут в страну, будут созданы разные фонды, структуры и агентства, но банки все же будут оставаться кредиторами и главным инструментов, способным контролировать использование этих денег.

В то же время контроль использования привлеченных средств на восстановление жилья будет лежать именно на банках, поскольку их деятельность контролирует регулятор.

Андрей Кравец утверждает, что банк — природный контролер. Причина в том, что для банка это обычная деятельность. И всегда намного проще спросить у банка, который работает в регуляторном поле. И тут же отмечает, что это его субъективное мнение как банкира.

Пока сложно рассуждать о реальных изменениях, которые коснутся каждого украинца, но они точно будут уже в ближайшее время. Сейчас остается лишь ждать.