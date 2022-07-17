У Верховній раді розповіли про те, хто з українців швидше за все втратить роботу

Більшість компаній очікують зростання цін на товари у 2023 році. За прогнозами найсильніше зростуть витрати підприємств у сфері торгівлі та переробної промисловості.





Підприємства всіх галузей діяльності планують скоротити персонал найближчого року приблизно на третину. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. Він посилається на останнє опитування Національного банку України.

Найбільше скорочення торкнеться працівників у таких сферах діяльності:

будівництво,

видобувна промисловість,

водопостачання,

електропостачання.

Найменші скорочення варто очікувати працівника на підприємствах сільськогосподарської галузі.

Найсуттєвіший перегляд робочих місць очікується у компаніях у Миколаївській області, найнижчий відсоток звільнень прогнозується у Тернопільській області.

Ярослав Железняк додає, що 64,3% підприємств прогнозують підвищення вартості продукції вже найближчого року. Суттєве подорожчання товарів та послуг очікується у сфері торгівлі та переробної промисловості. Найменше постраждають працівники сфери сільського господарства.

Серед головних факторів, які вплинуть на зростання цін за очікуваннями власників компаній та підприємств: зростання вартості енергоносіїв, подорожчання сировини та збільшення витрат на логістику.

Квартальне опитування підприємців проводилось з 3 травня по 1 червня 2022 року. В опитуванні взяли участь 592 компанії з 21 регіону України (в опитуванні не брали участі підприємці з тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Нагадаємо, що власники українських компаній значно погіршили оцінки поточного стану власних підприємств. Це і не дивно, враховуючи ситуацію, в якій опинилися їхні компанії та й вся Україна загалом.

Подальший розвиток подій повністю залежить від того, чи вдасться розблокувати українські порти та повноцінно ними користуватися, а також від того, як швидко вдасться закінчити війну та розпочати відновлення України.