В Верховной раде рассказали о том, кто из украинцев, скорее всего, потеряет работу

Большинство компаний ожидают роста цен на товары в 2023 году. По прогнозам сильнее всего вырастут расходы предприятий в сфере торговли и перерабатывающей промышленности.





Предприятия всех отраслей деятельности планируют сократить персонал в ближайший год примерно на треть. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Он ссылается на последний опрос Национального банка Украины.

Больше всего сокращение коснется работников в следующих сферах деятельности: строительство, добывающая промышленность, водоснабжение, электроснабжение. Самые незначительные сокращения стоит ожидать работника на предприятиях сельскохозяйственной отрасли.

Самый существенный пересмотр рабочих мест ожидается в компания в Николаевской области, самый низкий процент увольнений прогнозируется в Тернопольской области.

Ярослав Железняк добавляет, что 64,3% предприятий прогнозируют повышение стоимости на продукцию уже в ближайший год. Существенное подорожание товаров и услуг ожидается в сфере торговли и перерабатывающей промышленности. Меньше всего пострадают работники сферы сельского хозяйства.

Среди главных факторов, которые повлияют на рост цен по ожиданиям владельцев компаний и предприятий: рост стоимости энергоносителей, подорожание сырья и увеличение расходов на логистику.

Квартальный опрос предпринимателей проводился с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняли участие 592 компаний из 21 региона Украины (в опросе не принимали участия предприниматели с временно оккупированной Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Напомним, что владельцы украинских компаний существенного ухудшили оценки текущего состояния собственных предприятий. Это и не странно, учитывая ситуацию, в которой оказались их компании, да и вся Украины в целом.

Дальнейшее развитие событий полностью зависит от того, удастся ли разблокировать украинские порты и полноценно ими пользоваться, а также от того, как быстро удастся закончить войну и начать восстановление Украины.