Мільйони українців не зможуть отримати житло після війни

Влада вже розглядає нові підходи до іпотеки. Порівняно з державою та забудовниками, банки реально контролюють витрачання коштів.





Голова правління Укргазбанку Андрій Кравець розповів, що мільйони українців не зможуть розраховувати на покупку власного житла, оскільки втрата майна та офіційних доходів не підпадають під “лінійні” іпотечні програми.

За його словами, зараз уряд активно обговорює нові підходи до іпотечного кредитування. Це пов’язано з новою реальністю, в якій українці опинилися після 24 лютого.

Банкір стверджує, що зараз банки та Міністерство економіки активно обговорюють новий формат роботи іпотеки. Він наголошує, що у питанні створення Фонду відновлення України та ленд-лізу з’явиться проблема контролю за використанням грошей.

Виходить, через це потрібно буде відкорпорувати іпотечні програми, безкоштовне та бюджетне житло. Для України це зовсім нова реальність. Звичайно, лінійні програми залишаться, оскільки будуть люди, які впишуться до їхніх параметрів, але для мільйонів українців це стане неможливим.

Проблема вже проявляє себе, коли банки починають обговорення іпотечної програми для своїх співробітників, які переїхали в інші регіони.

Істотна частина українців не зможе стати учасниками цих програм. Гроші прийдуть у країну, будуть створені різні фонди, структури та агентства, але банки все ж таки залишатимуться кредиторами та головним інструментом, здатним контролювати використання цих грошей.

Водночас, контроль використання залучених коштів на відновлення житла лежатиме саме на банках, оскільки їхню діяльність контролює регулятор.

Андрій Кравець стверджує, що банк є природним контролером. Причина в тому, що для банку це нормальна діяльність. Завжди набагато простіше запитати у банку, який працює у регуляторному полі. І відразу зазначає, що це його суб’єктивна думка як банкіра.

Поки що складно міркувати про реальні зміни, які стосуватимуться кожного українця, але вони точно будуть уже найближчим часом. Нині залишається лише чекати.