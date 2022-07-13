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Аферисты охотятся на клиентов “Новой почты”, получающих много посылок

14.07.2022
1 хвилина на прочитання
Аферисти полюють на клієнтів “Нової пошти”: як не втратити велику суму коштів?

Аферисты есть повсюду, и нарваться на них можно даже сотрудничая с такими надежными и известными компаниями, как Новая почта. В последнее время мошенников значительно увеличилось, особенно они охотятся на волонтеров, которые устраивают сборы и потом делают большие закупки товаров. О новой мошеннической схеме рассказала клиентка компании, которой не повезло отдать аферистам более 200 гривен. Однако суммы могут быть и больше, поэтому вот, где следует быть крайне бдительными.

Мошенники ориентируются на тех, кто получает много посылок одновременно

Клиенты, получающие сразу десять и более посылок, обычно не проверяют их все. Люди просто оплачивают все вместе и просматривают уже дома. “Это большая ошибка”, говорит одна из клиенток, которая имела неосторожность не проверить содержимое посылок. В одной из них женщина получила просто небольшой кусочек мыла. Посмотрев чеки, женщина поняла, что заплатила за него 200 гривен.

Аферисти полюють на клієнтів “Нової пошти”
“Посылку забирают, платят вместе со всеми. Раскрывают – а там маленький гостиничный кусочек мыла. Пустяк, а приятно. И нам, и отправителю. Ведь как мы жили бы без этого мыла?”, – сказала клиентка, которая оказалась волонтером и собирает вещи на нужды ВСУ.

В компании предостерегают клиентов и призывают быть внимательными

Представители “Новой почты” призывают всегда проверять содержание посылок в отделении возле работников, чтобы в случае чего сразу же отправить их обратно к отправителю. Также не пренебрегайте накладным платежом, если заказываете товары у подозрительного продавца, и не до конца уверены в его честности.

“Если после проверки содержимого вы убедились, что этот заказ не должен был быть адресован вам, можете отказаться от получения”, – заявили в компании.

Иногда действительно бывают ошибки, однако чаще это банальные проделки тех, кто хочет нажиться за чужой счет.

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14.07.2022
1 хвилина на прочитання
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