Аферисты охотятся на клиентов “Новой почты”, получающих много посылок

Аферисты есть повсюду, и нарваться на них можно даже сотрудничая с такими надежными и известными компаниями, как Новая почта. В последнее время мошенников значительно увеличилось, особенно они охотятся на волонтеров, которые устраивают сборы и потом делают большие закупки товаров. О новой мошеннической схеме рассказала клиентка компании, которой не повезло отдать аферистам более 200 гривен. Однако суммы могут быть и больше, поэтому вот, где следует быть крайне бдительными.





Мошенники ориентируются на тех, кто получает много посылок одновременно

Клиенты, получающие сразу десять и более посылок, обычно не проверяют их все. Люди просто оплачивают все вместе и просматривают уже дома. “Это большая ошибка”, говорит одна из клиенток, которая имела неосторожность не проверить содержимое посылок. В одной из них женщина получила просто небольшой кусочек мыла. Посмотрев чеки, женщина поняла, что заплатила за него 200 гривен.



“Посылку забирают, платят вместе со всеми. Раскрывают – а там маленький гостиничный кусочек мыла. Пустяк, а приятно. И нам, и отправителю. Ведь как мы жили бы без этого мыла?”, – сказала клиентка, которая оказалась волонтером и собирает вещи на нужды ВСУ.

В компании предостерегают клиентов и призывают быть внимательными

Представители “Новой почты” призывают всегда проверять содержание посылок в отделении возле работников, чтобы в случае чего сразу же отправить их обратно к отправителю. Также не пренебрегайте накладным платежом, если заказываете товары у подозрительного продавца, и не до конца уверены в его честности.

“Если после проверки содержимого вы убедились, что этот заказ не должен был быть адресован вам, можете отказаться от получения”, – заявили в компании.

Иногда действительно бывают ошибки, однако чаще это банальные проделки тех, кто хочет нажиться за чужой счет.