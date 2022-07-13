Аферисти полюють на клієнтів “Нової пошти”, які отримують багато посилок

Аферисти є всюди, і нарватися на них можна навіть співпрацюючи з такими надійними та відомими компаніями, як “Нова пошта”. Останнім часом шахраїв значно побільшало, а особливо вони полюють на волонтерів, які влаштовують збори і потім роблять великі закупівлі товарів. Про нову шахрайську схему розповіла клієнта компанії, якій не пощастило віддати аферистам понад 200 гривень. Однак суми можуть бути й більшими, тому ось, де варто бути вкрай пильними.





Шахраї орієнтуються на тих, хто отримує багато посилок одночасно

Клієнти, які отримують одразу десять і більше посилок, зазвичай не перевіряють їх всі. Люди просто оплачують все гуртом і переглядають вже вдома. “Це велика помилка”, каже одна з клієнток, яка мала необережність не перевірити вміст посилок. В одній з них жінка отримала просто невеликий шматочок мила. Переглянувши чеки, жінка зрозуміла, що заплатила за нього 200 гривень.

“Посилку забирають, платять разом з усіма. Розкривають – а там маленький готельний шматочок мила. Дрібниця, а приємно. І нам, і відправнику. Адже як би ми жили без цього мила?”, – сказала клієнтка, яка виявилася волонтером і збирає речі на потреби ЗСУ.

В компанії застерігають клієнтів та закликають бути уважними

Представники “Нової пошти” закликають завжди перевіряти вміст посилок у відділенні біля працівників, щоб в разі чого одразу ж відправити їх назад до відправника. Також не нехтуйте накладним платежем, якщо замовляєте товари в підозрілого продавця, і не до кінця впевнені в його чесності.

“Якщо після перевірки вмісту ви переконалися, що це замовлення не повинно було бути адресоване вам, можете відмовитися від отримання”, – заявили в компанії.

Інколи дійсно бувають помилки, однак частіше це банальні витівки тих, хто хоче нажитися за чужий рахунок.